加萨再遭以色列空袭 至少12死

（法新社加萨市15日电） 加萨民防机构表示，自今天破晓以来，以色列的空袭已造成至少12人死亡。以军则称这波攻击是在回应巴勒斯坦人组织「哈玛斯」违反停火协议。

尽管美国斡旋的以哈停火协议上个月已进入第2阶段，但加萨走廊（Gaza Strip）境内持续发生暴力情事，以色列与哈玛斯（Hamas）互控对方违反协议。

隶属哈玛斯当局的加萨民防机构在声明中指出，北部贾巴利亚（Jabalia）一处安置流离失所者的帐篷遭遇空袭，造成5人死亡、数人受伤；南部汗尤尼斯市（Khan Yunis）清晨遭遇的另一波攻击也造成5人丧生、数人受伤；另有一人在加萨市（Gaza City）遭以军炮击身亡。

民防机构还说，加萨北部的贝特拉希亚（Beit Lahia）也有一人命丧以军枪下。

以色列一名军官表示，以军此次攻击是在回应哈玛斯违反停火协议的行径。

他说：「违规行径包括多名武装恐怖分子被发现藏身在『黄线』以东的瓦砾堆下，距离以色列国防军（IDF）很近…武装分子越过黄线接近以军部队，明确违反停火，也显示哈玛斯系统性地违反协议，意图伤害以军。」

根据去年10月10日生效的停火协议条款，以色列部队已撤到「黄线」后方阵地，但仍控制加萨逾半土地。

哈玛斯发言人卡西姆（Hazem Qassem）今天则发布声明，指控以军锁定攻击流离失所者的帐篷，严重违反停火协议。

隶属哈玛斯当局的加萨卫生部指出，自停火以来，至少有601人遇害，以色列军方则称至少4名以军在停火后阵亡。