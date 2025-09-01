The Swiss voice in the world since 1935

加萨记者频殉职　逾70国250多家媒体联合抗议

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社巴黎1日电） 无国界记者组织表示，全球逾70国的250多家媒体今天在自家网站首页公开抗议大量记者命丧加萨的以哈战争。

无国界记者组织（RSF）秘书长柏儒廷（Thibaut Bruttin）在声明中指出：「按照以色列军队在加萨（Gaza）杀害记者的速度，很快就没人能为你报导消息了。」

根据无国界记者组织的说法，参与此次官网首页抗议行动的媒体包括卡达的半岛电视台（Al Jazeera）、英国的「独立报」（The Independent）、法国的「十字架日报」（La Croix）及「人道报」（L’Humanite）、德国的「日报」（TAZ）及「法兰克福评论报」（Frankfurter Rundschau）等。

无国界记者组织统计，自以色列为报复巴勒斯坦人组织「哈玛斯」（Hamas）2023年10月7日的攻击而展开加萨军事行动以来，已有约220名新闻工作者丧生。

媒体发起这场抗议行动一周前，有5名记者命丧以色列对加萨汗尤尼斯市（Khan Yunis）纳瑟医院（Nasser Hospital）的空袭，包括为半岛电视台、美联社及路透社工作的媒体人。

另有6名记者死于另一起以色列8月稍早对加萨市（Gaza City）西法医院（Al-Shifa Hospital）外的空袭。

以色列方面称针对纳瑟医院的攻击目标是哈玛斯的摄影机，但这起攻击引来国际谴责，即使是做为以色列重要盟友的美国总统川普（Donald Trump）也表达不满。

根据无国界记者组织的声明，参与今日行动的媒体「要求结束以色列针对加萨记者犯下罪行不受惩罚的现象、紧急疏散寻求离开加萨的记者、允许外国媒体独立进入加萨」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
33
24 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
31
59 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
17 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团