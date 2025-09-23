助海地平乱 美国在安理会提案：扩大多国部队

（法新社纽约联合国总部22日电） 美国与海地今天共同呼吁，将目前部署于海地的多国安全任务部队，升级为更具打击力道的武力，以对抗强大的海地黑帮势力。

法新社报导，对美国与巴拿马共同提出的强化海地安全部队议案，预计联合国安理会（UN Security Council）将很快进行表决。

安理会2023年通过决议，由肯亚主导成立「多国安全任务」（MSS），协助海地警察处理黑帮暴力猖獗问题，但任务部队至今受限于装备与资金不足，仅部署约1000名人员，远低于原定的2500人目标。

海地过渡总统委员会主席圣席尔（Laurent Saint-Cyr）今天表示，这项任务「行动能力仍有限」。

圣席尔今天在联合国一场会议上指出：「任务部队尚未能长期维护地区安全，帮派组织正利用这些漏洞来重整势力并壮大影响。」

对扩大现有海地部署计画一案，圣席尔表态支持。

美国副国务卿蓝道（Christopher Landau）说：「新的任务授权将赋予外国部队主动打击帮派、恢复海地治安的能力，同时确保他们拥有适当资源，以达成预期目标。」

蓝道补充说，预期目标包括「削弱黑帮对地盘的掌控、确保关键基础设施的安全，并展开反帮派行动」。

根据法新社所见最新提议草案，新的部队规模可望上看5550名穿制服人员，涵盖员警与士兵，而不再只有警察。

这项作法同时配合联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）数月前建议设立的联合国支援办公室，提供必要的后勤与财务支援。

蓝道表示：「遗憾的是，要通过这项议案并非理所当然。尽管安理会多数成员表示支持，但有些国家仍可能阻挠议案通过，或延缓我们处理海地动乱的步骤。」

根据一名外交人士透露，拥有否决权的俄罗斯与中国，至今仍未全面参与协商。

中国已表示质疑，若海地本身未推动政治过渡，这支外国安全部队能否发挥成效仍待商榷。（编译：纪锦玲）