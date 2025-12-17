北极气温再创新高 科学家示警

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿16日电） 美国国家海洋暨大气总署（NOAA）今天宣布，北极经历有纪录以来最热的一年。气候变迁引发的连锁反应包括冰河与海冰融化、冻原绿化及全球气候紊乱。

美国国家海洋暨大气总署在最新「北极年度报告」（Arctic Report Card）中说，2024年10月至2025年9月期间，北极气温比1991年至2020年平均值高出摄氏1.6度。北极年度报告采用的数据可追溯至1900年。

报告共同作者、阿拉斯加大学（University of Alaska）的巴林杰（Tom Ballinger）告诉法新社，看到如此短时间内出现快速暖化「确实令人忧心」。

报告说，今年北极经历自1900年以来最温暖的秋季、第2暖的冬季和第3暖的夏季。

受燃烧化石燃料等人类活动影响，北极暖化速度远比全球平均快，并伴随许多增强的反馈循环，这种现象称为北极放大效应。

春季通常是北极海冰达到年度最大面积的时期，但2025年3月出现的最大值却是卫星观测47年来的最低水准。

参与撰写报告的美国国家冰雪资料中心（NSIDC）资深研究科学家麦尔（Walt Meier）告诉法新社，这对北极熊、海豹和海象来说是迫切的问题，因为它们依赖海冰作为移动、猎食和繁衍的平台。

模型预估到了2040年甚至更早，北极可能就会首次出现近乎无海冰的夏季。