北韩展示核弹头火箭发射器 金正恩：具战略吓阻

（法新社首尔19日电） 北韩官媒今天报导，北韩领导人金正恩（Kim Jong Un）主持一场仪式，正式展示一款可携核弹头的巨型多管火箭发射系统。

北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩昨天在仪式上演说，宣称这款新的600毫米多管火箭系统是全球独一无二的，并说这是「适合特殊攻击，以完成战略任务」的武器。北韩官媒以委婉说法指出核武的使用。

金正恩强调，这套武器系统是用于「吓阻」敌人。他并未明指敌人是何方，而南韩仍是北韩的主要对手。

金正恩表示：「这武器一旦使用，没有人可以求神庇佑。」

法新社报导，金正恩上月参观火箭工厂时，南韩官员与分析人士说，这些武器可能用于对付平壤（Pyongyang）以南的国家。南韩首尔距与北韩边界，最近处不到50公里。

此外，金正恩的胞妹金与正（Kim Yo Jong）今天表示，她「高度肯定」南韩承诺要防止无人机再次入侵北韩。

北韩声称，在上月击落一架南韩的侦察无人机。这事件影响到南韩总统李在明（Lee Jae Myung）推动改善南北关系的努力。

首尔统一部长郑东泳（Chung Dong-young）上周对无人机事件表示「深感遗憾」。

据韩联社报导，北韩中央通信社引述金与正的说法：「我高度赞赏南韩统一部长官郑东泳正式承认无人机挑衅地入侵我国领空，并愿意防止此类事件再次发生。」（编译：纪锦玲）