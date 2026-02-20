北韩第九次党代会登场 核武计画与阅兵动向受关注

afp_tickers

3 分钟

（法新社首尔20日电） 北韩国营媒体今天报导，已召开每五年举行一次的重要党代表大会，这场盛会被分析人士认为将提出核武目标在内多项国家优先事项。

北韩中央通信社（KCNA）表示，北韩劳动党第九次代表大会19日在平壤隆重开幕。

自2021年上次大会以来，北韩持续发展核武库，并多次试射洲际弹道飞弹，违反联合国安全理事会禁令。

平壤在俄乌战争期间与莫斯科建立密切关系，派兵与俄军并肩作战。2024年，两国签署内含共同防御条款的条约。

金正恩在演说中表示，五年前国家面临「最严峻困难」，但如今正迈向充满「乐观与未来信心」的新阶段。

他还表示，北韩「也已不可逆地巩固国家的对外地位，对全球政治秩序及影响我国的国际关系带来重大变化」。这番说法被视为再次强调平壤自称为核武国家的立场。

观察人士正透过卫星影像搜寻是否出现大型阅兵的迹象。在阅兵仪式中，平壤曾展示最新、威力最强大的武器，是外界了解其军力的重要少数窗口之一。

在五年前的党代表大会上，金正恩曾将美国称为北韩的「最大敌人」。外界关注他是否会在本次大会中软化立场，或更加强硬。

美国总统川普去年亚洲行期间加强对金正恩示好，表示「百分之百」愿意会面，甚至一改数十年来的美国政策，承认北韩「某种程度上是核武国家」。不过，金正恩迄今未回应这项邀请。

去年，金正恩曾在北京的盛大阅兵仪式上与中国国家主席习近平及俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）并肩亮相。

上个月底，金正恩亲自监督多管火箭发射系统测试，并表示「进一步强化国家核威慑力的下一阶段计画」将在即将召开的党代表大会上明确提出。

金正恩试射期间由女儿金主爱（Ju Ae）陪同，外界普遍认为她可能为接班人。各界将关注她是否在本次大会中获得任何正式党职。（编译：徐睿承）