瑞士正在研发一种治疗老年痴呆和癌症的新药

Haya Therapeutics公司首席执行官萨米尔·欧赞(Samir Ounzain)。 Thomas Kern / Swissinfo

一家瑞士生物技术初创公司Haya Therapeutics正在研发基于RNA的创新疗法，攻克阿尔茨海默症和癌症，并以更亲民的价格推向市场。公司首席执行官萨米尔·欧赞(Samir Ounzain)在访谈中谈到了瑞士创业的局限性；为什么要进军美国市场以及他的心脏病新药对医学的潜在影响。

Haya Therapeutics公司成立于2019年，他们的目标是开发出一种，通过将病变细胞重新转化为健康细胞来治疗疾病的新药。

RNA疗法与传统药物的区别 研发方式

传统药物通常通过化学合成或蛋白质工程，针对特定靶点开发，过程漫长且复杂。RNA疗法则通过改变 RNA 序列实现“可编程”设计，研发周期更短，灵活性更高。 作用机制

传统药物多通过抑制或激活蛋白质功能来治疗疾病，而 RNA疗法直接影响基因表达或蛋白质合成，从源头调控疾病相关机制。 生产与规模化

传统药物需要复杂的化学工艺或生物反应器，规模化成本高。RNA疗法依赖标准化的合成平台，易于快速放大生产。 适应症拓展

传统药物针对每种疾病需重新设计分子结构。RNA疗法只需调整序列即可应用于不同疾病，理论上适应症扩展更快。 挑战

传统药物在稳定性和递送上问题较少，但研发周期长、成本高。RNA疗法虽然灵活，但面临分子易降解、递送系统复杂等技术难题。

这家初创公司正在研发一种治疗心力衰竭的特殊药物，目前正准备开始三个具有挑战性的临床试验。

如果试验成功，这种新药可用于治疗各种常见慢性疾病及一些老年疾病。

迄今为止，这家新公司已经筹集了约9000万美元的资金，并赢得了投资者的信任。然而，接下来的道路还任重而道远。

公司首席执行官兼联合创始人萨米尔·欧赞在洛桑的公司总部接受了瑞士资讯swissinfo.ch的采访。

他说：“我们药品的价格必须亲民。” Thomas Kern / Swissinfo

瑞士资讯swissinfo: 你是英国人，在那里完成的学业，但却决定在瑞士创办新公司。为什么？

萨米尔·欧赞：瑞士是将学术理论转化为商业产品的绝佳地点。作为一家初创企业，我们得到了很多支持。

我们的公司在洛桑附近的Biopôle园区内，这是一个完全致力于生命科学的园区。

这里汇集了许多怀有雄心壮志的初创企业、大型跨国公司和研究机构。这里还有最先进的科研设施。

我们在这里还感受到瑞士历史悠久制药业带来的影响。在我看来，这里最大的优势还在于人才-无论是在瑞士接受教育的人才，还是被瑞士的高品质生活和职业机会吸引来的欧洲人，都云集于此。

你们在美国也建立了一个分公司，主要负责筹集资金和市场准入。为什么这对你们很重要？

我们的目标是通过一种全新的药物研发方式，快速、可持续地为患者带来改善。

因此我们将眼光面向全球，而并不仅局限于瑞士。我们在全球范围内寻找最好的合作伙伴、供应商、人才、融资机会和有吸引力的市场。

不过，我们对现在这种瑞、美结构非常满意。瑞士仍然是吸引人才的绝佳地点，在我们的行业中享有很高的声誉。

另一方面，美国则在融资、经验丰富的生物技术公司和市场规模方面有着得天独厚的优势。

瑞士和欧洲在扩大初创企业规模方面仍存在改进的余地。在这里，鲜有有成立不到十年就能成为 “独角兽”(即价值超过十亿美元)的公司，尤其是在生命科学领域。

按照瑞士的税法，公司创始人要根据对初创企业的估值缴纳高额税款。这是否会阻碍您未来在瑞士的扩建？

是的，瑞士是世界上少数几个对个人资产征税的国家之一。对于初创企业的创始人来说，这项财富税可能高达由外部投资者所确定的公司估值的 1%。

例如，如果一家初创企业的估值为10亿瑞郎(约合90亿人民币)，那么其股东(包括通常只领取微薄薪水的创始人)每年必须缴纳1000万瑞郎的财富税。

虽然上限机制可以减轻这一赋税的负荷，但对于企业家来说，留在瑞士依然是一个挑战。

问题在于，新创企业的虚拟估值(基于其长期成功的潜力)与企业创始人手里的实际流动资金之间存在巨大差距。

若能找到解决这一巨大挑战的办法将有利于瑞士的初创企业生存空间。

他认为，瑞士是招募人才的好地方。 Thomas Kern / Swissinfo

你们已经筹集了大约9000万美元的资金。与其他有潜力的初创企业一样，你们的投资者大多来自国外，如美国和欧盟国家。你们是否考虑向他们附近迁移？

在瑞士，早期阶段的资金，例如种子资本，很容易筹集。但是，后期阶段的成长资本则比较稀少。

就我们而言，目前的投资者大多来自国外。在上一轮融资中，我们筹集了6500万美元，主要投资者是在巴黎、米兰和伦敦设有办事处的索菲诺华投资商(Sofinnovaa Partners)和在柏林、伦敦、米兰和慕尼黑设有办事处的早鸟风险投资公司(Earlybird Venture Capital)。

总体而言，国际投资者看好瑞士在稳定和创新方面的有利条件，他们并不想系统性地敦促企业搬迁。

不过，我们还是决定在圣地亚哥设立一家子公司，以便与美国市场、经验丰富的生物技术公司和美国投资者更近。

最重要的是：美国投资者比较敢于冒险，对大胆的想法持开放态度。

一种新药投放市场通常需要花费约10亿美元。这主要是因为第三阶段临床试验耗资巨大，范围广泛。您打算如何筹措资金？

未来确实需要大量资金。我们计划在明年初开始对我们的主导产品进行第一阶段临床试验，以便证明其安全性和初步疗效。

如果试验成功了，就会得到多种融资选择，包括发展基金、与大型制药公司合作或首次公开募股(IPO)，可能在纽约上市。

我们获得的奖项，尤其是被世界经济论坛(WEF)评为”技术先锋”，提高了我们的知名度和可信度，从而提高了我们在获得必要融资的机会。

对于一家新公司来说，向全球相关部门申请上市许可的费用非常高。您想首先在哪里为您的新药申请上市许可？

每个国家都有自己的监管框架。对于一家新创公司来说，同时向所有国家的监管机构提出申请确实成本太高。因此，我们目前的首要任务是进行符合美国食品药品管理局(FDA)要求的临床试验，因为美国是我们最大的市场。

我们努力做到资本的高效利用。因此，我们正在考虑在成本效益更高、能够更快招募到患者的国家开展部分临床试验。

这有利于我们在遵守监管规则的同时加快研发进度。

他说：“我们正在开发的这种疗法可以通过修改RNA序列来‘重新编程’，因此实现规模化也相对容易。” Thomas Kern / Swissinfo

您的主要产品是一种治疗心力衰竭的药物，针对的是一个非常特殊的市场。您想怎样最大限度地提高成功机会？

这是一种新疗法：治疗异常的细胞。

如果我们能证明改变细胞状态对这一病症有积极的疗效，我们就能将我们的方法应用于各种常见的慢性病和与年龄有关的疾病，如高血压、代谢紊乱、心血管疾病、阿尔茨海默病和癌症。

药品的研发和上市成本越来越高。您打算如何确保患者能够获得您的新药？

我们的首要目标是满足多达1000万患者的需求。这意味着我们药品的价格必须可以承受，包括通过报销的方式。

如前所述，我们计划改变业界药物研发的方式。我们正在开发的这种疗法可以通过修改RNA序列来“重新编程”，因此实现规模化也相对容易。

生产成本和总体成本都很低，因此我们相信，我们的药物将是人们负担得起的。

(编辑：Virginie Mangin/ts，编译自德文：杨煦冬/gj）

