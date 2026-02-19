华府污水危机演变为政治角力 川普杠上马里兰州长摩尔：搞不定就求我

（法新社华盛顿18日电） 恶臭已薰进白宫，华盛顿近郊的一场重大污水外泄事故，引发美国总统川普与民主党明日之星、马里兰州州长摩尔（Wes Moore）之间的正面冲突。

一个月前，一条输送美国首都及邻近马里兰州、维吉尼亚州部分地区污水的管线破裂，导致数亿公升的废水排入波多马克河（Potomac River）。

科学家已在河水中侦测到粪便细菌，其中包括大肠杆菌，浓度已达危险水准。由于管线破裂地点位于华盛顿上游的马里兰州境内，大量污水顺流而下，汇聚在环绕美国首都的水域。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）指控摩尔「弃之不顾且疏于维护」这条已有60年历史的管线，并表示只要对方开口请求，联邦政府随时准备介入协助。

她警告，若无联邦干预，这起外泄事件将演变成「生态与环境灾难」。 川普昨天在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social ）上向马里兰州、维吉尼亚州及华盛顿特区当局发出强硬讯息：「如果他们搞不定，就得打电话给我，礼貌地请我帮忙修复。」 前一天，他才猛烈抨击民主党对此事明显管理不善，特别针对被视为未来总统潜力人选的摩尔。

摩尔在X上回应表示：「总统在对公众说谎。」并指出「这条污水管线位于联邦土地上。」