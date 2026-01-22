华盛顿邮报记者住家遭搜索案 法官暂禁读取电脑等设备资料

（法新社华盛顿21日电） 美国联邦法官今天裁决，美国政府官员目前不得读取联邦调查局（FBI）上周从华盛顿邮报记者住处查扣的电子设备。

美国联邦治安法官波特（William Porter）裁决，由于针对搜查华盛顿邮报记者纳坦森（Hannah Natanson）住所的诉讼尚在审理中，相关查扣材料不得进行审阅。

波特在裁决书中写道：「政府必须妥善保存，但不得审阅任何执法部门查扣的材料…除非法院进一步下令授权审阅。」

根据华盛顿邮报，纳坦森位于维吉尼亚州的住家14日遭到突击搜查，她用于工作的笔记型电脑、个人笔记型电脑、手机和手表都被查扣。纳坦森负责报导美国联邦政府相关新闻，在川普（Donald Trump）总统展开第二任期后，她曾报导华府的裁员情况。

美国司法部长邦迪（Pam Bondi）表示，此次搜索是针对五角大厦疑似泄密事件的调查行动。自从川普上任以来，五角大厦已收紧对媒体的限制。

华盛顿邮报发表声明指出，查扣记者的「机密采访资料会扼杀言论、削弱报导能力，并在政府持有这些材料的每一天造成无法弥补的伤害」。

声明中并说：「我们已请求法院下令立即归还所有被查扣的资料，并禁止使用这些资料。否则，将为未来突击搜查新闻编辑室开绿灯，并使政府透过搜索令进行的言论审查成为常态。」