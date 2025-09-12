The Swiss voice in the world since 1935
协助自杀

瑞士协助自杀新规立法尝试再度失败

对安乐死进一步规范的立法尝试再度失败。
对安乐死进一步规范的立法尝试再度失败。 Keystone-SDA

瑞士是少数允许安乐死的国家之一，辅助自杀组织也已存在多年。但截至目前，瑞士并没有一部全国性的、针对性法律明确详细规范所有形式的安乐死。联邦政府(多语)外部链接认为，现有刑法，结合医学伦理标准和法庭判例已经能够应付大部分情况，不需要额外专门立法。

然而，去年新型安乐死工具-Sarco自杀胶囊在瑞士使用后，在全国范围内引发了新一轮围绕进一步规范安乐死的讨论。尽管群情激奋，但瑞士不会进一步立法规范辅助自杀行为。瑞士议会联邦院于9月11日，以22票反对、16票支持、8票弃权否决了其法律事务委员会提出的相关提案。不过，议会仍要求对协助自杀案例进行统计记录。

瑞士是一个自由的国家，甚至对待死亡的态度也很开放。

协助自杀

自杀胶囊事件，对瑞士安乐死有何影响？

此内容发布于 瑞士是少数允许安乐死的国家之一，然而去年一种新型安乐死工具-Sarco自杀胶囊在瑞士使用后，引发了争端，实施安乐死组织的内部人员被逮捕。这件事在瑞士引发了新一轮围绕进一步规范安乐死的讨论。那么这一事件是否会促使瑞士制定新法呢？

更多阅览 自杀胶囊事件，对瑞士安乐死有何影响？

两项动议均在Sarco自杀胶囊在瑞士首次使用引发事端之后提出。中间党议员Heidi Z’graggen代表委员会解释称，听证会反映出法律确定性、透明度以及弱势群体保护层面上存在的漏洞。

瑞士联邦内政部长伊丽莎白·鲍姆-施奈德 (Elisabeth Baume-Schneider)反对了提案，认为现有法律条款已经足够完善。利他动机以外的协助自杀行为均属违法。社会民主党议员Daniel Jositsch指出，十年前曾就相关法律框架进行过讨论，但最终搁置。当时的决定主要出于哲学和法律层面的考量。

相比之下，联邦院以24票支持、7票反对、3票弃权通过了对辅助自杀行为进行监督的动议。联邦院认为记录相关数据至关重要。

