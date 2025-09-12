瑞士协助自杀新规立法尝试再度失败

对安乐死进一步规范的立法尝试再度失败。 Keystone-SDA

然而，去年新型安乐死工具-Sarco自杀胶囊在瑞士使用后，在全国范围内引发了新一轮围绕进一步规范安乐死的讨论。尽管群情激奋，但瑞士不会进一步立法规范辅助自杀行为。瑞士议会联邦院于9月11日，以22票反对、16票支持、8票弃权否决了其法律事务委员会提出的相关提案。不过，议会仍要求对协助自杀案例进行统计记录。

两项动议均在Sarco自杀胶囊在瑞士首次使用引发事端之后提出。中间党议员Heidi Z’graggen代表委员会解释称，听证会反映出法律确定性、透明度以及弱势群体保护层面上存在的漏洞。

瑞士联邦内政部长伊丽莎白·鲍姆-施奈德 (Elisabeth Baume-Schneider)反对了提案，认为现有法律条款已经足够完善。利他动机以外的协助自杀行为均属违法。社会民主党议员Daniel Jositsch指出，十年前曾就相关法律框架进行过讨论，但最终搁置。当时的决定主要出于哲学和法律层面的考量。

相比之下，联邦院以24票支持、7票反对、3票弃权通过了对辅助自杀行为进行监督的动议。联邦院认为记录相关数据至关重要。