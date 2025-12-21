南方共同市场峰会 巴西、阿根廷总统为委内瑞拉问题杠上

（法新社巴西伊瓜苏20日电） 美国总统川普加大对委内瑞拉的施压力道之际，巴西总统鲁拉与阿根廷总统米雷伊今天在区域峰会上，就委国未来问题公开交锋。

鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）与米雷伊（Javier Milei）是在南美洲南方共同市场（Mercosur）的峰会上发言，会中亦将与欧洲联盟（EU）未来的贸易协议列为议程之一。

然而，围绕委内瑞拉议题的紧张当场爆发；鲁拉警告，武装冲突可能引发「人道灾难」，米雷伊则称赞川普的强硬施压。

委内瑞拉曾是南方共同市场成员，但2016年遭到停权。

美国军方近月强化在加勒比海的部署，并在该地区及太平洋对涉嫌运毒的船只发动空袭，声称此举是为了打击毒品走私。

但委内瑞拉强人马杜洛（Nicolas Maduro）表示，这项行动是更大规模政权更迭计画的一环；川普本周也说，不排除爆发战争的可能性。

鲁拉在巴西南部城市伊瓜苏（Foz do Iguacu）主持南方共同市场峰会开幕时表示，对委内瑞拉进行武装干预将造成人道灾难，也会为世界树立危险的先例。

但身为川普盟友的米雷伊随后提出截然不同的看法表示：「阿根廷欢迎美国与川普对解放委内瑞拉人民所施加的压力。对此议题畏首畏尾的时代已经结束。」

美国政府指控马杜洛领导所谓的「太阳集团」（Cartel of the Suns），但他否认相关指控。川普也宣布，将对在制裁名单上的、进出委内瑞拉的油轮实施封锁。

●鲁拉呼吁欧盟在贸易议题上展现「勇气」

阿根廷、巴西、巴拉圭与乌拉圭原本希望今天能敲定与欧盟的协议，建立全球最大的自由贸易区；欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）及多数欧盟成员国亦抱持相同期待。

但该协议遭到农民强烈反对，特别是在法国与义大利。