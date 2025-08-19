卡达：哈玛斯同意停火方案与以色列几乎一致

（法新社杜哈19日电） 以哈战争居中斡旋的卡达今天表示，巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）同意的加萨停火方案，与稍早以色列点头接受的版本「几乎完全一致」。

卡达外交部发言人安萨里（Majed al-Ansari）表示，哈玛斯针对停火协议给出「非常正面的回应，而且其内容确实几乎与以色列先前同意的版本完全一致」，但他并未详述哈玛斯接受的提案和先前版本有何不同。

加萨战争爆发22个月以来，卡达、埃及与美国一直致力斡旋停火，但除了2次短暂休兵，相关谈判一直未能终结冲突。

继埃及和卡达调解人员在埃及首都开罗的一番努力后，哈玛斯昨天表示已接受新版停火方案，这让停战协议重燃希望。

在卡达首都杜哈举行的上一轮谈判于7月破局，当时以色列同意停火提案，后来又拒绝哈玛斯所提的修订条件。

安萨里指出：「我们不能宣称已经有所突破，但我们会正面看待最新情况。」

「我们处在人道主义关键时刻，如果现在不能达成协议，我们将面临前所未见的人道主义浩劫。」

近数月来的谈判主要聚焦在先前由美国中东特使魏科夫（Steve Witkoff）所提的框架，即初期停火60天，并分批释放哈玛斯扣押的以色列人质。

安萨里证实，当前的方案包含停火2个月以及允许人道救援物资进入加萨的条款。