卢比欧：以色列攻击卡达 不影响美以盟友关系

2 分钟

（法新社华盛顿13日电） 美国国务卿卢比欧今天启程前往中东时表示，美国对以色列在卡达针对巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯的攻击并「不高兴」，但这次攻击不会改变华府与以色列的盟友关系。

9日的空袭是以色列首次针对美国盟友卡达发动的攻击，震惊整个地区，并对促成饱受战争蹂躏的加萨走廊（Gaza Strip）停火外交努力带来巨大压力。

卢比欧（Marco Rubio）在从华盛顿启程前往以色列，与以色列官员进行会谈前不久对记者表示：「事情已经发生了。很明显，我们对此并不高兴，总统也不高兴。」

卢比欧还说：「这不会改变我们与以色列关系的本质，但我们必须就此进行讨论，主要是讨论这对停火努力会有什么影响。」

「我们需要向前看，弄清楚接下来该怎么办，因为到头来，当一切都尘埃落定时，哈玛斯（Hamas）这个邪恶组织依然存在。」

以色列针对哈玛斯领导人发动攻击，当时他们正齐聚卡达，商讨美国川普总统政府提出的一项新停火提案。

川普称以色列的攻击令人遗憾，并斥责以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），同时指出美国发现这起攻击时已为时已晚，无法及时阻止。

在谈到卢比欧的访问时，美国国务院本周仅表示，卢比欧将与以色列讨论「行动目标与任务」，并展现「美国对以色列安全的承诺」。

卢比欧也证实，他将出席耶路撒冷旧城一条新隧道的启用典礼，这条隧道让游客能更方便前往犹太教最神圣的地方圣殿山（Temple Mount）。对穆斯林而言，圣殿山也是艾格撒清真寺（Al-Aqsa）所在的圣地。