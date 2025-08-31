印尼国会议员自肥引发暴动 群众怒火蔓延财长住宅遭洗劫

（法新社雅加达31日电） 印尼最近因经济状况以及国会议员丰厚薪津引发民众不满，掀起反政府示威，群众怒火持续蔓延，印尼财长住宅昨晚遭到洗劫。印尼防长今天表示，将对暴徒与打劫者采取强硬措施。

印尼首都雅加达25日爆发示威，抗议者指责国会议员薪资与住房津贴过于优渥。在一辆警用装甲车撞死一名机车共乘服务骑士后，示威活动28日演变成暴动。部分政党人士的住宅与政府设施遭到洗劫或纵火。

法新社报导，一名邻居表示，印尼财长穆里亚尼（Sri Mulyani Indrawati）位于首都雅加达邻近城市南唐格朗（South Tangerang）的住宅今天凌晨遭遇两批人士洗劫。

这名邻居指出：「第一批打劫者骑着数十辆摩托车，每辆车上载有2至3人。第二批约有150人。他们抢走电视、音响系统、客厅摆设、衣物、碗盘。」

印尼防长夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）今天在记者会上警告：「对于闯入私人场所或国家机构的暴徒与打劫者，执法人员将毫不犹豫采取强硬行动。」

印尼总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天召开记者会，身旁站着各党领袖。他称已下令军队与警方对暴徒和打劫者采取严厉行动，并警告近日全国示威集会中部分行径已构成「叛国」和「恐怖主义」。

普拉伯沃还说：「国会领袖已经承诺将撤销一些国会内规，其中包括调整议员津贴金额，以及暂停海外出差行程。」

印尼持续数日的示威活动已蔓延至首都雅加达以外地区，数座地方议会大楼甚至遭到纵火，普拉伯沃因此取消原定前往中国访问的行程。

普拉伯沃自去年10月执政以来，近一年间他的政府几乎未遭遇任何政治阻力，这场抗议是迄今最大考验。