The Swiss voice in the world since 1935

印尼国会议员自肥引发暴动　群众怒火蔓延财长住宅遭洗劫

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社雅加达31日电） 印尼最近因经济状况以及国会议员丰厚薪津引发民众不满，掀起反政府示威，群众怒火持续蔓延，印尼财长住宅昨晚遭到洗劫。印尼防长今天表示，将对暴徒与打劫者采取强硬措施。

印尼首都雅加达25日爆发示威，抗议者指责国会议员薪资与住房津贴过于优渥。在一辆警用装甲车撞死一名机车共乘服务骑士后，示威活动28日演变成暴动。部分政党人士的住宅与政府设施遭到洗劫或纵火。

法新社报导，一名邻居表示，印尼财长穆里亚尼（Sri Mulyani Indrawati）位于首都雅加达邻近城市南唐格朗（South Tangerang）的住宅今天凌晨遭遇两批人士洗劫。

这名邻居指出：「第一批打劫者骑着数十辆摩托车，每辆车上载有2至3人。第二批约有150人。他们抢走电视、音响系统、客厅摆设、衣物、碗盘。」

印尼防长夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）今天在记者会上警告：「对于闯入私人场所或国家机构的暴徒与打劫者，执法人员将毫不犹豫采取强硬行动。」

印尼总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天召开记者会，身旁站着各党领袖。他称已下令军队与警方对暴徒和打劫者采取严厉行动，并警告近日全国示威集会中部分行径已构成「叛国」和「恐怖主义」。

普拉伯沃还说：「国会领袖已经承诺将撤销一些国会内规，其中包括调整议员津贴金额，以及暂停海外出差行程。」

印尼持续数日的示威活动已蔓延至首都雅加达以外地区，数座地方议会大楼甚至遭到纵火，普拉伯沃因此取消原定前往中国访问的行程。

普拉伯沃自去年10月执政以来，近一年间他的政府几乎未遭遇任何政治阻力，这场抗议是迄今最大考验。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
33
24 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
31
59 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
17 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团