印尼洪灾死亡数逼近千人 灾民批救援缓慢盼加速重建

（法新社印尼洛修马威11日电） 印尼苏门答腊岛（Sumatra）严重洪灾的死亡人数今天逼近千人，数十万灾民仍持续面临物资短缺困境，对于救援工作的不满情绪日益高涨。

印尼国家灾害应变总署发言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，截至今晚，这场洪灾已造成990人死亡，是近年来规模最大的同类灾难，重创苏门答腊西北部。另有超过220人下落不明。

本月以来，东南亚及南亚地区遭受热带风暴及季风豪雨侵袭，引发从苏门答腊雨林到斯里兰卡高地种植园的山崩与山洪暴发──且预报显示未来还会有更多降雨。

苏门答腊亚齐省（Aceh），曾于2004年遭遇毁灭性海啸，当地居民如今正在艰难重建家园，但对救灾进度的失望正日益加剧。

居住在受灾严重的北部城市比鲁恩（Bireuen）、39岁的赛鲁尔（Syahrul）说：「大家根本不知道能依靠谁。」

他在接受法新社采访时表示，居民「已经失去希望……甚至失去自我振作的勇气。就目前而言，大家已经完全无法寄望政府，因为这次的应对实在太糟糕了」。

在邻近的洛修马威（Lhokseumawe），居民依旧与泥泞奋战。

36岁居民沙里尤利斯（Sariyulis）说：「洪水发生将近15天了，这段时间以来，我们每天唯一能做的事，就是清理屋内。」

他告诉法新社：「屋外根本已经没办法清，因为全是泥巴。」

沙里尤利斯指出，多数灾民都对当局支援严重不足提出抱怨。

「我们常听说每个省份都可以自行应对洪水，但我们现在面临的，却完全不是这么一回事。」

「超过两周过去了，我们还是在跟同样的问题奋斗。要说进展，几乎没有。」

亚齐省省长穆查吉尔（Muzakir Munaf）向媒体表示，目前的紧急应变状态须再延长两周，以进行重建与紧急修复基础设施。

穆查吉尔还指出，当前最迫切的需求是药品，且灾民健康状况堪忧。

「我们的社区正面临皮肤病、咳嗽、发痒及其他洪水引起的各种疾病。」

灾后重建经费预估可能高达51兆8200亿印尼盾（约31亿美元），但印尼政府目前仍未考虑寻求国际援助。（编译：陈政一）