印尼豪雨成灾增至19死 逾500人被迫疏散

afp_tickers

2 分钟

（法新社雅加达11日电） 印尼官员今天表示，观光胜地�Q里岛（Bali）在内的两座岛屿豪雨成灾，死亡人数已增至19人，另有5人失踪。

印尼国家灾害应变总署（National Disaster Mitigation Agency, BNPB）发言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，9日深夜以来的豪大雨在�Q里岛的7个县引发洪水和山崩。

穆哈里说，�Q里岛的死亡人数已经从昨天晚间的9人增至14人，另有2人失踪。

当地500多人被迫疏散，学校、村落会堂与清真寺成了临时收容所。

此外，佛罗雷斯岛（Flores island）的纳格克县（Nagekeo）也是豪雨成灾，地方搜救机构主管拉曼（Fathur Rahman）表示，今天再发现一名孩童遇难，当地死亡人数增至5人。

拉曼表示，搜救人员出动了挖土机与无人机，搜寻当地另外3名失踪者。

印尼每年11月至隔年4月的雨季，经常带来山崩、暴洪及水媒传染病。

环保团体350.org表示，这次灾害再次提醒人们，气候危机是「迫切的威胁」，包括印尼总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）在内的各国领袖必须采取行动。