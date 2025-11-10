印尼追封已故独裁者苏哈托为国家英雄

（法新社雅加达10日电） 印尼政府今天在典礼上宣布，将已故前总统苏哈托列入「国家英雄」名单。这项决定引发人权团体与学者强烈反对，原因是这位已故军事独裁者在任期间涉及严重人权侵害。

根据总统令，苏哈托（Suharto）成为今年新增的10位「国家英雄」之一。

现任总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）──苏哈托的前女婿──主持了今天举行的「国家英雄日」颁授典礼。

面对外界对苏哈托入选的质疑，普拉伯沃办公室坚称，总统有权决定授予任何人此一荣誉。

苏哈托于2008年去世，享寿86岁。他1967年在一次未遂政变后夺权，并以铁腕统治印尼超过30年。其执政期间饱受贪腐与人权侵犯指控，包括对政治异议者的暴力镇压。

上周，约500名公民社会成员、维权人士与学者联名致信普拉伯沃，呼吁不要让苏哈托获得此项荣誉。信中指出，将苏哈托封为国家英雄，是对受害者与民主价值的背叛，并构成对历史的危险扭曲。

印尼人权组织「失踪者与暴力受害者委员会」（Kontras）谴责此举「不道德」，并表示这将助长有罪不罚的文化。

「失踪者与暴力受害者委员会」协调员迪玛斯（Dimas Bagus Arya）接受法新社采访时表示：「苏哈托曾被怀疑涉入人权侵害、国家暴力与多项严重罪行，他不应被授予『国家英雄』称号。」

对此，国务秘书长普拉塞蒂欧（Prasetyo Hadi）为政府的决定辩护说：「这是我们纪念前人、特别是领导人对国家非凡贡献的一种方式。」