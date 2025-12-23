印尼部长：雅加达与华府敲定对等关税协议

（法新社雅加达23日电） 印尼经济部长表示，印尼与美国已敲定关税协议细节，预计两国领袖将于下个月签署。

美国7月将印尼关税从32%下调至19%，但华府持续与此一东南亚最大经济体就协议细节进行磋商。

印尼经济部长艾朗嘉（Airlangga Hartarto）在华盛顿与美国贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）会晤后表示，两国已就对等关税达成协议。

艾朗嘉今天在华盛顿举行的记者会表示，「双方已同意对等关税协议（ART）所有实质事项，包括主要问题和技术问题。」

艾朗嘉表示，会谈重点之一是「均衡」开放双方市场。他并补充说，美国方面对包括棕榈油、咖啡和茶叶在内的印尼关键产品给予豁免；「美国非常希望获得（印尼）关键矿产资源。」

根据7月宣布的协议框架，印尼承诺投入数十亿美元，用于增加自美国进口的能源、农产品与飞机。

两国官员将于下个月续行磋商以处理法律事项，预计印尼总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）与美国总统川普将在2月以前签署这份协议。

美国贸易代表署（USTR）数据显示，2024年美国对印尼的货物贸易逆差为179亿美元，比前一年成长5.4%。