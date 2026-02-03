印度农村推波助澜AI革命

（法新社班加罗尔3日电） 27岁的柯凯塔白天务农后上线签到当夜班资料标注员，成为推波助澜人工智慧（AI）革命、为数与日俱增的印度农村劳动大军其中一员。

坐在东印度加尔克汉德邦（Jharkhand）家中工作的柯凯塔（Chandmani Kerketta）是AI驱动劳动力转型的一例，印度政府希望这能改善人们生活，也让更多女性投入职场。

就机器学习而言，这工作是基础却不可或缺的一环：资料标注、注解和品质检查。举例来说，这类资讯对无人驾驶车等应用至关重要。

柯凯塔边照料番茄和豌豆边说：「这份工作帮助我完成学业，也让我能为家中农忙尽一份心力。」

她出身印度宪法承认的原住民族群，是家中第一个大学生。

柯凯塔最初在加尔克汉德邦首府兰齐（Ranchi）的资料处理公司担任办公室助理，看到同事用电脑作业。

后来她参加村里学校的电脑课程，成为印度农村和小镇约20万名资料标注员之一。根据美国Scry AI资料，这数字约占全球资料标注人力的一半，而且正持续增加。

农村资料标注员在家中，或在提供网路的简易中心里，上8小时班可以为数百项图片、影片和文件进行标注。

已经取得历史学位的柯凯塔表示：「做完夜班资料标注工作后，我会小睡一下，然后到田里帮忙。在加尔克汉德邦，农耕就是一切。」

志向远大的印度下个月将举办一场国际AI高峰会。

美国史丹佛大学（Stanford University）人本人工智慧研究中心（Institute for Human-Centered AI）根据专利、私募资金等40多项指标进行全球AI实力排行评比，印度已经超越韩国和日本，居世界第3。

印度对于扮演全球科技公司后台支援的角色并不陌生。近几个月以来，谷歌（Google）、微软（Microsoft）、亚马逊（Amazon）等美国科技巨头已经宣布数十亿美元投资，在印度建设全球最大规模资料中心。

无论系统多复杂，每个AI模型都依赖庞大的标注资料，标注愈精确，技术表现愈好。

AI带动的自动化可能让部分工作消失，但同时也会创造新机会。

现年80岁的AI数据公司NextWealth创办人、曾任科技巨头威普洛（Wipro）技术长的米塔（Sridhar Mitta）说：「微型创业会是小镇的下一个发展阶段。或许不会再出现一家价值十亿美元的大公司，但会创造出对当地有用的东西。」