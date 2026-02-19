印度洋基地若美攻击伊朗需用 川普警告英国别让出

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿18日综合外电报导）美国总统川普今天再度改口，警告英国不要「拱手让出」在印度洋的狄耶戈加西亚岛（Diego Garcia）基地，强调若美国对伊朗发动攻击，此一基地将至关重要。

川普上述改口之前的数小时，美国国务院才刚再次表态，支持英国首相施凯尔（Keir Starmer）归还查哥斯群岛（Chagos Islands）给模里西斯（Mauritius）的协议。

根据2025年5月签订的协议，英国将移交查哥斯群岛（Chagos Islands）的主权给模里西斯，但位于狄耶戈加西亚岛（Diego Garcia）的美英联合战略基地，将由英国以付费方式租约99年。

川普今天在自家社群平台Truth Social发文写道：「施凯尔首相绝不应该因为任何理由，失去对狄耶戈加西亚岛的控制权；更不应该签署一纸只有百年的不稳定租约。」

他表示：「英国不应被夺走这块土地，如果真的发生，将是我们伟大盟友英国的耻辱。」

川普的特使于17日与伊朗展开新一轮谈判，要求伊朗政府必须先在核子计画等议题上做出让步。

伊朗为美国与以色列的死敌，去年6月美国曾对伊朗发动大规模轰炸。如今川普在贴文中暗示，他担心伊朗政府会发动攻击。

川普说：「如果伊朗决定不达成协议，美国可能必须使用狄耶戈加西亚岛基地，以及英格兰西南部的费尔福（Fairford）空军基地，如此才能彻底解决伊朗这个极不稳定且危险政权可能发动的攻击。」

他表示，他忧心伊朗可能对英国及其他友好国家发动攻击。英国让出狄耶戈加西亚基地的控制权，是大错特错。

1960年代模里西斯自英国独立，但英国仍保有对查哥斯群岛的控制权，并将数千名居民驱逐出岛，至今当地居民仍不断提起诉讼要求赔偿。（编译：纪锦玲）