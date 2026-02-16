印度AI峰会登场 总理莫迪拚深化全球伙伴关系

（法新社新德里16日电） 印度人工智慧影响力峰会（AI Impact Summit）登场，聚焦就业机会受AI影响与儿童安全等议题，总理莫迪力求「强化全球伙伴关系，及确立印度在未来十年AI领域的主导地位」。

第4届AI峰会订2月16日至20日在新德里举行，由莫迪（Narendra Modi）主持开幕式，会议目标是提出「全球AI治理与合作的共同蓝图」，全球科技业领袖和各国政要预计出席这场盛事。前3届年会分别在巴黎、首尔以及英国布莱切利（Bletchley）举办。

生成式AI需求急升使许多科技公司获利劲增之际，外界日益忧心AI对社会和环境带来的风险。

莫迪今天在社群平台X发文表示：「这场盛会再度证明我国（印度）在科学和技术领域正快速取得进展，也展现我国年轻一辈实力。」

本届峰会规模号称历来最大，印度政府预估将有25万人与会，包含20名国家领袖和45国的部长级代表团。

参与者还包括聊天机器人ChatGPT开发商OpenAI执行长阿特曼（Sam Altman）和Google执行长皮查伊（Sundar Pichai）。外媒近日披露，AI晶片巨头辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋因突发状况不克出席。

主办方表示，莫迪将与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）等领袖举行会谈，力求「强化全球伙伴关系，并确立印度在未来十年AI领域的主导地位」。

然而，部分与会者示警峰会议题设定过于广泛，可能削弱全球领袖做出实质承诺的可能性。AI Now Institute共同执行董事卡克（Amba Kak）指出，与会国是否采取实际行动问责AI科技公司，这一点仍存疑。

她指出，业界在过去几次峰会做出的承诺「大多是有限的『自律』架构，让AI公司自行控管、把关自家营运」。

此次峰会以「人民、进步、星球」为三大主轴，其中AI安全仍是焦点，包含关注生成深伪影片这类假讯息造成的危害。

主办方强调，今年AI峰会首次由开发中国家主办。印度电子暨资讯科技部（MeitY）表示：「这场高峰会将勾勒出一个不只服务少数人、更是服务多数人的AI共同愿景。」