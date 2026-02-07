卷入艾普斯坦案 法国政坛老将贾克朗请辞文化职务

（法新社巴黎7日电） 美国新公布的性犯罪富豪艾普斯坦相关档案揭露，法国前文化部长贾克朗涉嫌与他有不当财务往来，贾克朗因此面临日益增加的压力，并于今天请辞巴黎的阿拉伯世界文化中心主席一职。

贾克朗（Jack Lang）致信法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）表达请辞之意，巴霍则告诉记者，他打算启动提名阿拉伯世界文化中心（Arab World Institute）临时主席的程序。

不过，贾克朗仍坚称自己并无任何不当行为。

贾克朗曾在不同政府中担任文化部长和教育部长近20年，并自2013年起担任阿拉伯世界文化中心主席，他是最新一批公布的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）文件中，所牵涉到最具知名度的法国人士。

根据法新看到的内容，已高龄86岁的贾克朗在信中写道，他愿在下次董事会会议上提出辞呈。

法国外交部一位匿名消息人士透露，外交部原定明天召见贾克朗，但这项会面已取消。

法国金融犯罪检察官办公室昨天表示，在艾普斯坦文件提到贾克朗及其女儿卡洛琳（Caroline Lang）后，已就「加重税务诈欺所得之洗钱」罪嫌对两人展开初步调查。

贾克朗今天稍早告诉法新，检方对他提出的指控「毫无根据」，且他欢迎当局对他进行调查。

他的名字在新公布的艾普斯坦文件中被提及670次以上。