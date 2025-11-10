厄瓜多监狱两度动乱31死 至少27人窒息身亡

（法新社基多10日电） 厄瓜多当局表示，今天下午在该国1座监狱内，至少发现27名囚犯因窒息死亡，而这座监狱清晨发生武装暴动，造成4人丧命、数十人受伤。

监狱当局发表声明表示，在黄金省（El Oro）马查拉监狱（Machala）发现27名囚犯因窒息及「上吊而当场死亡」。声明未进一步说明这些囚犯的具体死因。

当局表示，目前仍在「全面厘清事件真相」，并有法医人员进驻确认相关资讯。

马查拉监狱这一天的致命暴力事件，是这个南美洲国家近期多起监狱动乱的最新一波。

厄瓜多监狱现已成为敌对毒品贩运帮派的据点，过去因争夺非法且暴利的毒品市场，已有超过500名囚犯死于帮派火拚。

今天的第1起动乱发生于当地时间清晨3时左右，当地居民可听见来自监狱围墙内的枪响、爆炸声及求救呼喊。

厄瓜多国家监狱管理机构（SNAI）声明表示，这起上午的暴力事件造成4人死亡，另有33名囚犯及1名警员受伤。

该机构表示，警政单位精锐部队随即进入监狱，并于暴动发生后重新掌控现场。

但声明并未说明死者身分，也未证实这起暴力事件是否再度肇因于帮派间斗争。

外界普遍认为这起暴力事件与政府计划将部分囚犯转移至新监狱有关。这座最高安全级别监狱由总统诺波亚（Daniel Noboa）政府在另外一省建造，预计本月启用。