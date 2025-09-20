为了变成女人，一位英国绅士隐居瑞士山洞多年
100多年前发生在瑞士瓦莱州的这件事，是就连好莱坞导演都编不出的离奇故事：一位英国高级知识分子在瓦莱州的一个山洞里实现了自己的梦想-从男人变成了女人。
瓦莱州的布林纳山谷(Blinnental)里是一片大自然的天地，两侧陡峭的山坡上长满了落叶松和冷杉，一条小溪从下面潺潺流过，地面上大大小小的石块是无数次泥石流留下的痕迹。
一百年前，英国知识分子文森特·多诺万(Vincent Donovan)在瑞士瓦莱州戈姆斯(Goms)地区这个人迹罕至的山谷中隐居下来。
一位阔绰的英国绅士
多年来一直在深入研究多诺万事件的伊尔斯·卡伦(Ilse Carlen)说，1929年多诺万来到雷克金恩(Reckingen)小山村时，两个不同世界碰撞了。
一个是纯朴、笃信天主教的山区居民的世界，另一个是受过高等教育、有文化、阔绰的英国人多诺万。”他的圆顶礼帽和他的举止行为令他在村子里格外扎眼。”
文森特·多诺万投入了大自然的怀抱，他在布林纳山谷中一块巨石下的山洞里安了家，这里距离雷克金恩村有一个小时的步行路程。
伊尔斯·卡伦说：”这勾起了当地人强烈的好奇心。许多人都把拜访”英国先生”(尤其是星期天)当作他们的一个消遣，在山民平常清苦的日子里，这可以说是一个“乐子。”
多诺万先生变成了克莱格小姐
多诺万总是非常热情地款待这些来访者，为他们提供香烟、茶、白面包和果酱。”白面包当时可是奢侈品，山民们一般吃不起。”
多诺万很快受到村民们的喜爱，他不仅慷慨大方、知识渊博，还带有英国人的幽默。”他赢得了村民们的心，并与他们交上了朋友”。伊尔斯·卡伦认为，只有这样，后来的事才有可能发生。
文森特·多诺万一步步把自己变成了女人-弗兰卡·克莱格(Franca Kraig)小姐。”他留起了长发，不再穿男衬衫换上了女上衣，裤子也变成了裙子。”
克莱格小姐引轰动
那里的人接受了他的这一身份转变。卡伦说：”在当时闭塞的山村里，这让我感到非常难以置信。”
一个男人以女人的身份住在山洞里-这个故事传播开来。1932年，瓦莱州当地的一家报纸报道了一个”神秘的怪人”，一个过着 “奇怪的隐士生活”的 “男扮女装者”：
报道中写道：”在拜访克雷格小姐时，他脸上的胡子刮得干干净净，梳着时髦的波波头，头上还戴着发卡。她的衣服整洁得体，就连丝袜也一尘不染。”
伊尔莎·卡伦说，弗兰卡·克莱格总是尽量避免引起关注，”虽然她在伦敦的家人接受并支持儿子的这一转变，但这件事却绝不能传入英国公众的耳朵里，那将毁了这个家族的声誉。”
1935年苏黎世一个周刊上刊登的一篇文章提到了克雷格的谨慎。文章将他描述为”羞怯的怪人”。尽管当地人一再劝阻，但那位“狡黠”的记者还是拍到了几张弗兰卡小姐的照片。”
至于弗兰卡·克莱格是否知道自己上了报纸就不得而知了。伊尔莎·卡伦说：”虽然当时记者拍照片的行为受到质疑，但在今天看来，幸亏拍下了这些照片，因为这才能证明：将近一百年前，戈姆斯地区的这件不同寻常的事，真的发生了。“
珀西·文森特·多诺万(Percy Vincent Donovan)出生于1882年，父亲是圣公会牧师，母亲是一位贵族。16岁时他随父亲在布林纳山谷度过了一个夏天，知道了戈姆斯这片山林。
多诺万曾就读于牛津大学，并在学生时代就出版了自己的第一部小说。他辍学后搬到了纽约。在那里，他尝试成为一名作家和波希米亚人(该词源于中世纪法国人对来自波希米亚地区的吉普赛人的称呼，并逐渐演变成一种追求自由、不受传统束缚的生活态度和美学风格)。
1929年，年近50岁的多诺万回到欧洲。他选择在瓦莱州过简单的生活，并从多诺万先生变成了弗兰卡·克莱格小姐。克莱格在戈姆斯生活了十年。由于全球经济危机，他来自伦敦的资金流断了，他变得一贫如洗。
第二次世界大战爆发后不久，克雷格被逐出瑞士，并于1940年死于德军对伦敦的轰炸。
