为了变成女人，一位英国绅士隐居瑞士山洞多年

偏远的瓦莱州能让人实现罕见的梦想。图为戈姆斯(Goms)附近一个小教堂。 Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

100多年前发生在瑞士瓦莱州的这件事，是就连好莱坞导演都编不出的离奇故事：一位英国高级知识分子在瓦莱州的一个山洞里实现了自己的梦想-从男人变成了女人。

瓦莱州的布林纳山谷(Blinnental)里是一片大自然的天地，两侧陡峭的山坡上长满了落叶松和冷杉，一条小溪从下面潺潺流过，地面上大大小小的石块是无数次泥石流留下的痕迹。

一百年前，英国知识分子文森特·多诺万(Vincent Donovan)在瑞士瓦莱州戈姆斯(Goms)地区这个人迹罕至的山谷中隐居下来。

一位阔绰的英国绅士

多年来一直在深入研究多诺万事件的伊尔斯·卡伦(Ilse Carlen)说，1929年多诺万来到雷克金恩(Reckingen)小山村时，两个不同世界碰撞了。

一个是纯朴、笃信天主教的山区居民的世界，另一个是受过高等教育、有文化、阔绰的英国人多诺万。”他的圆顶礼帽和他的举止行为令他在村子里格外扎眼。”

文森特·多诺万投入了大自然的怀抱，他在布林纳山谷中一块巨石下的山洞里安了家，这里距离雷克金恩村有一个小时的步行路程。

伊尔斯·卡伦说：”这勾起了当地人强烈的好奇心。许多人都把拜访”英国先生”(尤其是星期天)当作他们的一个消遣，在山民平常清苦的日子里，这可以说是一个“乐子。”

多诺万先生变成了克莱格小姐

多诺万总是非常热情地款待这些来访者，为他们提供香烟、茶、白面包和果酱。”白面包当时可是奢侈品，山民们一般吃不起。”

文森特·多诺万(Vincent Donovan)/弗兰卡·克莱格(Franca Kraig)在他/她的山洞前。 zVg

多诺万很快受到村民们的喜爱，他不仅慷慨大方、知识渊博，还带有英国人的幽默。”他赢得了村民们的心，并与他们交上了朋友”。伊尔斯·卡伦认为，只有这样，后来的事才有可能发生。

文森特·多诺万一步步把自己变成了女人-弗兰卡·克莱格(Franca Kraig)小姐。”他留起了长发，不再穿男衬衫换上了女上衣，裤子也变成了裙子。”

克莱格小姐引轰动

那里的人接受了他的这一身份转变。卡伦说：”在当时闭塞的山村里，这让我感到非常难以置信。”

一个男人以女人的身份住在山洞里-这个故事传播开来。1932年，瓦莱州当地的一家报纸报道了一个”神秘的怪人”，一个过着 “奇怪的隐士生活”的 “男扮女装者”：

报道中写道：”在拜访克雷格小姐时，他脸上的胡子刮得干干净净，梳着时髦的波波头，头上还戴着发卡。她的衣服整洁得体，就连丝袜也一尘不染。”

伊尔莎·卡伦说，弗兰卡·克莱格总是尽量避免引起关注，”虽然她在伦敦的家人接受并支持儿子的这一转变，但这件事却绝不能传入英国公众的耳朵里，那将毁了这个家族的声誉。”

1935年苏黎世一个周刊上刊登的一篇文章提到了克雷格的谨慎。文章将他描述为”羞怯的怪人”。尽管当地人一再劝阻，但那位“狡黠”的记者还是拍到了几张弗兰卡小姐的照片。”

至于弗兰卡·克莱格是否知道自己上了报纸就不得而知了。伊尔莎·卡伦说：”虽然当时记者拍照片的行为受到质疑，但在今天看来，幸亏拍下了这些照片，因为这才能证明：将近一百年前，戈姆斯地区的这件不同寻常的事，真的发生了。“