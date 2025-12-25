请问，现在的准确时间是……

曾几何时，准确时间是通过电话播报的。 Musée de la communication, PRO_97615

曾几何时，瑞士居民是通过拨打邮局电话或收听广播来获知准确时间的。当年，邮局甚至还提供清晨叫醒服务。

十九世纪已过半，但瑞士各地的计时系统仍然不尽相同-其主要依据是日出日落以及正午时分太阳的最高点。人们通过日晷来校准机械钟表。在农村地区，居民以教堂钟声来标记时间。那时，时间和空间由星辰的运行轨迹来测定。由于夏季太阳在天空停留的时间更长，时间也仿佛被拉长。总之，那时候教堂扮演着报时者-或者说“时间守护者”-的角色。

然而，机械钟表精度的不断提高给人们感知和量化时间的传统方式带来挑战。新的时间计量方式传播开来，不同的计时系统长期并存。教会和神职人员将精确时间视为无情的竞争对手，他们认为新的计时方法剥夺了“光阴”的神圣性。法国大革命后的几十年里，教会对现代时间计量方式展开“殿后战”，试图维护其对时间计量的统治地位。但进入19世纪中叶后，其颓势愈发明显，可谓败局已定。

长期以来，教会一直是 "时间的守护者"。 Musée de la communication, PRO_97615 随着19世纪机械钟表的兴起，教会失去了"对时间的控制"。 Musée national suisse 图片1

图片2

铁路和电报

瑞士电报和铁路两个大型网络运行时很难适应不同地区的不同计时系统。1853年，为了避免瑞士各地出现时空混乱，联邦委员会将伯尔尼时间定为邮政和电报通信的官方时间。铁路网也参照伯尔尼时间运行。电报从此成为推动全国统一时间传播的动力。联邦邮政电报管理局(后来的邮政、电报和电话公司，PTT)随后在全国范围内接管了电报业务。

时间不统一的问题也出现在国际层面-日益全球化的社会需要标准化和一致性。1884年，华盛顿会议决定采用本初子午线(又称格林尼治子午线)作为计时参考点，这为引入时区铺平了道路。1894年，瑞士政府将中欧时间定为官方时间，瑞士也首次实施了统一的时间体系。

纳沙泰尔-瑞士时间之城

第一步是确定精确时间。为此，必须仰望星空：借助子午仪望远镜，观测某些恒星的子午线运行轨迹。自1860年起，确定精确时间的任务便委托给了纳沙泰尔天文台。该天文台安装了高精度时钟，这些时钟根据恒星的运动和地球的自转进行校准。纳沙泰尔州立天文台最初是为了满足汝拉地区制表业的需求而建造的，为该地区的经济发展做了颇多贡献。

鉴于午间时分人们对报时网络需求较低，报时信号定在每天中午通过电报发送。学校和钟表厂只需支付少量费用即可从纳沙泰尔获取精确时间。瑞士邮政、电报和电话公司(PTT)可以免费使用这一精准报时信号，尽管如此，纳沙泰尔天文台每年仍要向该公司缴纳几百瑞郎的线路使用费。

纳沙泰尔天文台的玻璃窗(已损坏)外的景象，拍摄于1935年。 Memobase / Collection photographique Swisstopo

邮局、电报局和火车站利用纳沙泰尔的报时信号来校准各自的时钟，而这些主时钟又构成了各地时钟网络的基准。纳沙泰尔天文台的精度已经达到百分之一秒，而遍布瑞士各地的主时钟的精度大约在几秒之内。庞大的电子钟网络能够自动与电报线路传输的信号同步，通过复杂的机制，任何时间上的提前或延后都会得以校正。

拉绍德封火车站大厅的大钟，摄于约1900年。 Musée national suisse

第一次世界大战后，怀表、腕表和闹钟很快成为人们的日常用品。当时，它们的机械机芯精度不高，需要经常校准。为了解决这个问题，瑞士邮政、电报和电话公司从1935年开始提供一项特殊的公共服务：拨打16(后改为161)即可获得“报时服务”，该服务通过邮政总局的铜质电话线提供准确时间。报时总是以“下次鸣响是(……点……分……秒）”开始。

电话报时的发明最早于1933年在巴黎电话网络上推出，其原理基于有声电影：光电管读取小时、分钟和秒的录音。1935年至1956年间，Brillié公司生产的三台报时钟投入使用。在瑞士，第一台报时钟于1935年在日内瓦启用，提供法语报时服务。同年，伯尔尼设置了一台德语报时钟。而提契诺州的居民则需等到1942年才用上意大利语报时服务。瑞士第四种官方语言-罗曼什语-的报时更是要等到1987年才成为现实。报时钟长期广受欢迎。据《新苏黎世报》(NZZ)1992年的报道，瑞士报时钟当年的通话量超过2200万次！从1981年开始推行的的冬令时和夏令时交替，很可能促成了瑞士报时需求的激增。

自20世纪20年代末以来，瑞士邮政、电报和电话公司服务目录中就列出了一项独特的服务：通过拨打11(后改为111)的电话查询服务，那些“起不来床”的人可以获得叫醒服务。1941年，这项服务的费用为一次20生丁，而缴纳2瑞郎则可以得到包月服务。1965年，叫醒号码变成166，服务也日益自动化：如果叫醒电话无人接听，系统还会再拨打两次，以彻底唤醒“梦中人”。可以说，早在如今的闹钟“贪睡功能“普及之前，瑞士邮政、电报和电话公司就已涉足该项服务。

瑞士电话运营商的收费叫醒服务持续到了20世纪60年代。 Musée de la communication, PRO_02061. © Ernst Albrecht Heiniger / Fotostiftung Schweiz

然而，说到”与时间相关的最受欢迎的公共服务“，那绝对是通过无线电广播传送的时间信号。在瑞士，无线电时代始于1910年-那年巴黎天文台接收到了埃菲尔铁塔发射的时间信号。瑞士第一个接收站的特许权授予给洛桑大学物理和电学教授Paul-Louis Mercanton。第二个则授予了拉绍德封的制表学校。随着埃菲尔铁塔成为计时基准，纳沙泰尔天文台一度几乎变得多余。

第一次世界大战爆发后，瑞士电报局没收了所有无线电接收机。1916年，电报局用电话服务取代了广播报时-因为后者依赖于埃菲尔铁塔的发射器。每天，电话报时会在10:56到11:00之间发送一系列时间信号。

到了20世纪20年代，”带有纳沙泰尔口音“的精确报时信号仍然在广播中占据着一席之地。从1926年起，“纳沙泰尔天文台报时信号”的信息出现在报纸上的《广播节目表》中-比如，伯尔尼广播电台的固定节目单。到了20世纪30年代，位于Béromünster、Sottens和Monte Ceneri 的三个国家时间发射台延续了这一传统，每天中午12:30和下午16:00均会发射有节奏的声音信号，以传递精确时间信息。

20世纪70年代的报时钟(瑞士法语电视台RTS，法)

纳沙泰尔天文台始终走在科技前沿。20世纪40年代末，天文台主钟换上石英摆锤。1958年布鲁塞尔世界博览会上展出的纳沙泰尔原子钟让计时的精确性更进一步。1958年至2011年间，位于Prangins的长波发射台一直在负责官方时间的播报。

自1982年以来，瑞士的精确计时工作一直由现今的联邦计量研究院负责。纳沙泰尔天文台于2007年停止了这项工作。瑞士邮政、电报和电话公司的私营化改革导致其后继企业-瑞士邮政和瑞士电信-失去了对时间播报的垄断地位。瑞士最后一次无线电时间播报定格于2012年12月14日下午12:30。随着数字广播(DAB+)的推行，时间信号的实时传输已不再可能。

