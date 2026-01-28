叙利亚总统访莫斯科 克宫寻求达成军事基地协议

（法新社莫斯科28日电） 叙利亚总统夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天将在莫斯科与俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）会面。克里姆林宫同时也寻求达成协议，以确保俄军驻叙利亚军事基地的未来。

这是夏拉领导的反抗军于2024年推翻亲俄前总统阿塞德（Bashar al-Assad）政权以来，两位领导人第2次会面。

双方在去年10月的首度会谈中展现了和解姿态，但俄罗斯在阿塞德倒台后持续提供阿塞德夫妇庇护，至今仍是双方关系中的棘手问题，夏拉已多次向俄方要求引渡阿塞德。

夏拉同时也积极拉拢美国总统川普（Donald Trump）。川普昨天公开赞扬这位叙利亚领导人「备受尊敬」，并称双方关系「进展非常顺利」。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天在会前告诉媒体：「毫无疑问，今日会谈将讨论所有与我国驻军叙利亚相关的议题。」但他拒绝针对阿塞德的现况发表评论。

俄罗斯本周稍早已从叙利亚东北部库德族控制区的卡米什利（Qamishli）机场撤军，目前俄国在叙利亚仅剩地中海沿岸的赫梅敏（Hmeimim）空军基地与托土斯港（Tartus）海军基地。这两处基地是俄罗斯在旧苏联领土以外仅存的军事据点。