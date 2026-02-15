古巴取消雪茄节

afp_tickers

（法新社哈瓦那14日电） 因应美国施压引发的重大能源危机，财政窘迫的古巴今天宣布取消其代表性的雪茄节。

主办单位在发给参与者的讯息中表示，将推迟原定2月24日至27日举行的年度活动，但未公布新的日期。

主办单位Habanos SA表示，此一决定是「为了维护这项国际活动一贯展现的最高品质、卓越水准与体验标准」。

「哈瓦那雪茄节」（Festival del Habano）吸引来自世界各地的雪茄爱好者、商人及专业记者，并举行高级雪茄与雪茄盒的拍卖活动。

这项拍卖每年可带来数百万美元收入──去年约为1950万美元──并将资金投入该国的医疗保健体系。

作为古巴最具象徵性的出口产品，古巴雪茄的国际销售为其苦苦挣扎的经济带来了急需的收入，而欧洲则是这类奢侈菸品的主要市场。

在古巴重要盟友委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）1月初被罢黜后，美国切断由委内瑞拉供应给古巴的石油。

美国总统川普也签署行政命令，允许美国对向哈瓦那出售石油的国家课徵关税。

由于岛上缺乏燃料，包括加拿大航空（Air Canada）在内的国际航空公司已暂停飞来古巴的航班；多国政府也敦促公民重新考虑前往古巴的旅游计画。

古巴总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）指控川普意图「扼杀」该国经济。1962年以来，古巴一直受到美国的经济封锁。