叶门叛军与政府同意换俘约3000人

（法新社马斯开特23日电） 叶门叛军青年运动（Houthi）和国际社会承认的叶门政府今天达成协议，同意进行换俘约3000人，若顺利执行，将是双方交战11年来最大规模换俘行动。

叶门政府与青年运动在邻国阿曼首都马斯开特（Muscat）磋商近2周后达成这项具突破性的协议；阿曼过去在双方冲突中一直扮演居中调解者。

参与换俘谈判的叶门政府代表团官员法德海尔（Majed Fadhail）表示，已与青年运动就一项新换囚协议达成共识，预计释放数千名「战俘」。他告诉法新社，这将是「规模最大」的此类协议，并补充说「（换俘）清单和人名的交换将从现在开始，最晚一个月内进行」。

官员们未透露换俘的更多细节，但观察家敦促叶门和青年运动履行承诺以强化和平进程。

青年运动代表团谈判人员莫塔达（Abdulqader al-Mortada）在社群媒体平台X发表声明说：「我们今天与对方签署一项执行大规模换俘的协议，对方将释放1700名我方战俘，以换取他们1200名被押人员，其中包含7名阿拉伯人和23名苏丹人。」

沙乌地阿拉伯驻叶门大使贾比尔（Mohammed Al-Jaber）对此表示，沙国与联合国（UN）共同推动这项协议，并在联合国及红十字国际委员会（ICRC）监督下完成签署。

他告诉沙乌地「新闻频道」（Al Ekhbariya），「叶门双方已同意一项加速被俘者交换程序的机制」。

总部位于美国的风险谘询公司巴夏报告（Basha Report Risk Advisory）分析师艾尔巴夏（Mohammed Albasha）告诉法新社：「今天的事态发展固然有助青年运动和反青年运动联盟建立互信，但仍存在重大挑战。尽管如此，这可能仍是双方迄今为止规模最大的换俘行动。」