咬断性侵犯舌头被判刑　韩国妇人崔末子承担罪名60年终获翻案

此内容发布于
2 分钟

（法新社首尔10日电） 韩国79岁妇人崔末子61年前基于自卫，咬断性侵犯的舌头，于隔年被定罪。受到近年来MeToo运动的启发，崔末子决定申请重新审判，今天获法院改判无罪。

1964年，19岁的崔末子（Choi Mal-ja）在韩国南部的金海市遭一名21岁男子袭击。根据法院纪录，当时男子将她压制在地，强行将舌头伸入她的口中，还一度��住她的鼻子，让她不能呼吸。

崔末子为设法挣脱，咬断这名男子约1.5公分的舌头。

这起案件成为韩国最具争议的性暴力判决之一，该名加害人仅因非法入侵及恐吓罪，遭判处6个月徒刑，缓刑2年，却未因强暴未遂被判刑。

然而，崔末子却因被认定构成重伤害罪，遭判处10个月徒刑，缓刑2年。法院当时表示，她的反击行为「已超出法律所允许的正当防卫合理范围」。

釜山地方法院今天推翻上述判决结果，认定崔末子的行为「构成正当防卫」。

法院在发给法新社的声明中表示，崔妇当年的行为现在被认定是「为了逃脱不当侵害其身体完整性与性自主的行径，所做出的尝试」。

判决出炉后，身穿亮粉红色西装外套的崔末子笑容满面，支持者纷纷献上花束祝贺。

妇女权利运动人士及其支持者同声庆祝，许多人神情激动，高举写着「崔末子做到了！」的标语牌。

崔末子在随后举行的记者会中表示：「61年前，我在什么都不懂的情况下，从受害者变成了加害者，我的命运从此被贴上罪犯的标签。」

「对于那些跟我有同样遭遇的受害者，我想给他们希望。」

