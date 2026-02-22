回应自杀式攻击 巴基斯坦袭阿富汗边境武装分子营地

（法新社伊斯兰马巴德22日电） 伊斯兰马巴德政府今天表示，已对巴基斯坦与阿富汗边境地区的7处地点发动空袭，目标是阿富汗境内的武装团体，巴方指控这些团体涉及近期的自杀式攻击。

巴基斯坦资讯暨广播部（Ministry of Information and Broadcasting）在声明中指出，由于自上周斋戒月开始以来发生了3起袭击事件，巴基斯坦「针对边境地区属于巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）与其附属组织的7处恐怖分子营地与藏身处，根据情报发动选择性打击」。

资讯部长塔拉（Attaullah Tarar）在社群平台X上发表声明说，巴基斯坦也锁定伊斯兰国（Islamic State）的附属组织，但没有提到攻击发动地点，也没有提供更多细节。

巴基斯坦资讯暨广播部表示，这些行动是为了回应两周前伊斯兰玛巴德一座什叶派清真寺的自杀式爆炸案，以及巴基斯坦西北部最近发生的其他自杀式爆炸攻击。

伊斯兰国已招认犯下清真寺爆炸案，这起攻击造成至少31人丧命、160多人受伤，为自2008年万豪酒店（Marriott）爆炸案以来，伊斯兰马巴德死伤最惨重的袭击事件。

巴基斯坦指控阿富汗塔利班当局容许阿富汗领土被用来窝藏武装分子，近几个月来边境地区发生致命冲突，也导致两国关系急遽恶化。