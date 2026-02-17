围栏外攻击牲畜也可开枪 法国放宽射杀狼群规定

（法新社法国瓦德默斯16日电） 法国政府今天表示，将放宽民众射杀攻击牲畜的狼只，即使狼群是在围栏外攻击牲口亦然。这项政策调整受到农民欢迎。不满情绪日增的农人阶层目前在法国越来越具影响力。

狼曾在法国被猎杀至绝迹，但在1979年「伯恩公约」（Bern Convention）赋予保护地位后，狼群开始从义大利慢慢回流法国。

不过狼群回流成为牲畜的梦魇。一些初步统计显示，去年法国共有1万2000头农场牲畜成为狼口下的牺牲品。

现行规定是只有当狼在保护围栏内攻击牲畜时，农民才可开枪射杀。如今法国政府表示，这项限制将予放宽。

法国农业部长热纳瓦（Annie Genevard）在访问法国东北部省分上马恩省（Haute-Marne）时说：「无论是否在保护围栏内，农民现在都有权开枪保护他们的牲口。」

环境部长勒菲佛（Mathieu Lefevre）也说：「面对这种掠食情况，现状根本行不通。」环境部长办公室表示，相关调整几周内就会透过行政命令正式生效。

整个欧盟范围内目前都在下调对狼群的保护等级。欧盟立法者去年批准，将狼的地位从「严格保护」降为「受保护」。

相关政策改变由欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）所属的政党主导。范德赖恩心爱的小马「多莉」（Dolly）2022年在德国北部被狼袭击丧命，然而相关调降对狼的保护也招来保育人士抨击。

当前法国农民对政治的影响力日增。先前大批驾驶牵引机的农民封锁道路，抗议今年1月欧盟与南美洲签署的一项贸易协议，农民们不满协议将让大量廉价、品质不佳的产品涌入欧洲市场。