国安法下异见遭噤声 香港学生吁彻查宏福苑大火被捕

（法新社香港30日电） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火灾关注组」并发起网路连署，发起人之一的关靖丰昨天传出被警方国安处拘捕，凸显在北京严控下，香港异议声音一出现就可能消失。

位于香港新界大埔的大型集合住宅社区「宏福苑」，26日下午发生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起对香港当局的痛批声浪。

现年24岁的学生关靖丰（Miles Kwan）28日来到香港一处车站外发送传单，呼吁对这次火灾进行独立调查。他告诉法新社：「我们都对（香港）变成这样感到不满，希望事情可以改善。…我们必须坦承，如今香港从里到外都是坑坑洞洞。」

关靖丰和其他发起人的诉求很快就化为网路连署行动，不到一天就获得逾一万人签名支持。

然而，当地媒体昨晚报导，关靖丰涉嫌煽动，遭警方国安处拘捕，网路连署内容也被删除。警方拒绝证实拘捕消息，仅表示会根据实际情况并依法采取行动。

法新社今天上午多次致电关靖丰，但迟迟未获回应。

这起事件显示，在北京当局紧盯之下，香港异议人士的声音往往一出现就可能消失。

香港曾是政治参与蓬勃发展之地，但2019年发生「反对逃犯条例修订草案运动」（反送中运动）后，北京当局于隔年实施严厉的国安法，往昔气氛已不复见。

关靖丰在传出被捕前不久，北京驻港国安公署才宣称，「反中乱港分子和别有用心者伺机作乱」，挑动社会分化对立，煽动对行政长官和特区政府的怨恨，扬言「以灾乱港」的反中乱港分子一定会受到国安法的追究严惩。

28日被问及是否担心被捕时，关靖丰向法新社表示，他只是「提出非常基本的诉求」。

他说：「如果连这类想法都被视为煽动或『越界』，那我觉得接下来任何事情的后果我都无法预料了，我只能做我真心相信的事。」

「大埔宏福苑火灾关注组」连署提出4大诉求，包括「持续支援受灾居民，确保妥善安置」、「成立独立调查委员会，全面彻查潜在利益输送」、「重新审视工程监管制度，拒绝祭旗（找人负责任）了事」、「全力追究监管疏忽、问责政府官员」。

路透社报导，另有一名现居海外的大埔居民也发起相同诉求的连署。

宏福苑8座大厦去年7月起展开大维修工程，外墙棚架自去年8月起搭建，至今已超过一年。26日下午，宏福苑宏昌阁外的保护网首先起火，其后现场传出多声爆炸，火势再蔓延至周边6座大厦。

香港廉政公署已就维修工程可能涉及贪污成立专案小组并展开全面调查，28日已先后拘捕共11人。