国际原子能总署通过决议 促伊朗全面配合核查

afp_tickers

2 分钟

（法新社维也纳20日电） 国际原子能总署（IAEA）今天通过一项决议，敦促伊朗依据联合国相关决议，向该机构提供与其核子计画有关的资讯及进一步准许查核。

该署署长葛罗西（Rafael Grossi）昨日再度呼吁德黑兰允许IAEA检查6月遭到以色列及美国袭击的关键核设施。

近年来，伊朗与这个联合国核能监管机构之间的紧张关系多次升高，尤其是在6月爆发为期12天的战争之后，当时以色列与美国对伊朗重要核设施发动攻击，紧张再度加剧。

战后，虽然该机构的检查人员能够进入部分设施，但像福尔多（Fordo）和纳坦兹（Natanz）等在攻击中受损的场址，至今未获准进入。

依据决议文，今天通过的决议「敦促伊朗完全且立即履行其依据联合国安理会决议下的法律义务，并与国际原子能总署充分且及时地合作，包括提供机构要求的资讯与准许查核」。

该决议以19票赞成、3票反对及12票弃权通过。

葛罗西昨天在维也纳总部主持例行理事会开会后表示：「我们已经执行多次检查，但尚未能进入遭攻击的场址。我希望我们能够前往。事实上，我们必须前往，因为这是伊朗的承诺之一。」

「我希望我们能朝正面方向推进。」

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）昨晚则于Telegram发文，拒绝就「遭轰炸场址」与国际原子能总署合作。

「我们仅就未受影响的核设施，依据国际原子能总署的规定合作。」（编译：陈政一）