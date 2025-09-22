何時「種族滅絕」才算種族滅絕？

2025年1月29日，從空中俯瞰加薩走廊北部的賈巴利亞。根據聯合國統計，該巴勒斯坦飛地92%的住宅已被摧毀或損壞。 Copyright 2025, The Associated Press. All Rights Reserved

加薩正在發生種族滅絕嗎？儘管越來越多的國際法專家作出肯定判斷，但這個問題仍在產生分歧，尤其是在國家層級。那麼，究竟誰有權對此定性呢？依據是什麼？又會帶來哪些後果？本文將為你解讀。

Dorian Burkhalter

我常驻日内瓦，报道联合国及其他国际组织的工作，主要关注人道援助、人权及和平外交。 我在洛桑大学学习商业与经济学，随后接受新闻培训，并于2021年加入瑞士资讯。

加薩這個巴勒斯坦飛地經過了近兩年的轟炸，已是滿目瘡痍，而以色列正在加緊軍事進攻，人道主義援助也只是零星進入。近日聯合國宣布加薩城發生飢荒，越來越多國際法專家提出加薩可能正在發生種族滅絕。

聯合國人權理事會(UNHRC)委託的專家以及國際和以色列非政府組織也持相同觀點。但各國立場不一，西方國家在國際司法裁決前拒絕使用此術語，而以色列方面則堅決否認所有指控。

什麼是種族滅絕？

「種族滅絕」這個法律概念由一名波蘭法學家在1944年提出，並在1948年《防止及懲治滅絕種族罪公約》(以下簡稱《公約》)中得到明確定義。

這項由聯合國大會通過的國際條約，是在第二次世界大戰的暴行以及紐倫堡大審判之後誕生的。在紐倫堡審判中，對大屠殺負有責任的納粹領導人因危害人類罪、戰爭罪和破壞和平罪而受到審判。 (當時，「種族滅絕罪」在國際法中尚未存在）。

《公約》規定了兩個關鍵要素。首先是針對某一(民族、種族、族裔或宗教)群體的種族滅絕行為，具體包括五種：

殺害該群體成員 對其成員造成嚴重身體或精神傷害 蓄意使其處於導致群體全部或部分滅絕的生活條件下 採取措施阻止該群體內部生育 將該群體的兒童強行轉移到另一群體

其次是種族滅絕意圖，即這些行為(哪怕只發生一種即可定性為種族滅絕)也必須伴隨有消滅該群體全部或部分的意圖。

日內瓦國際關係及發展高等學院(IHEID)國際法教授帕奧拉·蓋塔( Paola Gaeta)指出：「行為容易證明，但要證明種族滅絕意圖卻很難。」

日內瓦大學國際法教授羅伯特·科爾布(Robert Kolb)補充道：「必須證明不僅存在殺害群體成員的意圖，還要證明這種殺害是為了全部或部分消滅該群體。與戰爭罪和反人類罪不同，種族滅絕在法律上的定義非常狹窄。從法律角度，它並不比其他國際罪行更嚴重。但在公眾眼中，罪行是有等級的，而種族滅絕是有等級的’罪中之罪’。」

>> 危害人類罪、戰爭罪-要了解它們的區別及其在烏克蘭戰爭中的適用情況，請閱讀我們的文章：我们的文章：

誰能實施種族滅絕？

問題看似簡單，其實複雜。國家是否能在法律意義上實施種族滅絕？科爾布回答：「嚴格來說，不能。實施種族滅絕的是個人，而非國家。國家則是違反了《公約》。」公約要求各國預防和懲治種族滅絕罪。「也就是說，《公約》要求國家不得實施種族滅絕，我們所說的是違反《公約》。」

誰有權利給「種族滅絕」定性？

蓋塔提醒：「這個問題問得不對。」然而在談到加薩的時候，這卻成了人人關切的問題。在法國TF1電視台節目中，一名記者要求法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)表明立場時，他回答：「政治領導人無權使用這一術語，這應由歷史學家在適當時候作出判斷。」

蓋塔解釋說：「不止歷史學家可以作出定性，政治家、非政府組織、聯合國專家、法學家以及法庭也能，只不過證據標準、時間維度和定義可能各異。」

她補充說：「問題中的’誰有權’問錯了，因為國際社會是無政府狀態，沒有統一的權威。從國際法角度，每個國家都可以自由地作出自己的結論。有沒有種族滅絕，各國無需等待國際法院裁決才能表態。」

例如在盧安達案例中，許多國家在國際法庭確認前，就已將在那裡發生的大屠殺定性為種族滅絕。近年來，美國也譴責蘇丹達爾富爾地區和中國新疆發生了種族滅絕，而國際司法機構並未裁決。在加薩問題上，卡達、巴西和納米比亞等國已明確提及種族滅絕。

儘管大眾常將種族滅絕理解為對一個民族的屠殺，但《公約》並未指出必須看到群體被徹底消滅，關鍵在於是否存在毀滅意圖。

如果一個國家認為另一個國家違反了《防止及懲治滅絕種族罪公約》，該國可以向海牙國際法院提出調查申請，該法院負責解決國家間的爭端。 Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

那麼國際司法扮演什麼角色？

國際司法也能認定種族滅絕，主要有兩類機構扮演兩種不同的角色：

國際法院(ICJ)：聯合國最高司法機關，負責處理國家間爭端 國際刑事法院(ICC)：124個成員國承認其有權審判涉嫌嚴重罪行(包括種族滅絕)的個人 還有一些特別法庭，例如為前南斯拉夫和盧安達而專門設立的幾個

若一國認為另一國違反了《公約》，即可向國際法院提出申訴。例如南非指控以色列在加薩實施種族滅絕，岡比亞則指控緬甸對羅興亞人犯下種族滅絕罪。目前兩案尚未有最終裁決。

國際刑事法院雖審理該罪行，但只審判個人而非國家。迄今，它從未就種族滅絕對任何人作出判決。但在2024年底，該法院對以色列總理內塔尼亞胡(Benyamin Netanyahou)發出逮捕令，指控其犯下反人類罪和戰爭罪，他對此予以否認。2023年，該法院也曾對俄羅斯總統普丁(Vladimir Poutine)發出逮捕令。

截至今日，只有三個種族滅絕罪被國際司法認定：盧安達針對圖西族的大屠殺(盧安達問題國際刑事法庭已對罪犯定罪)、波黑斯雷布雷尼察大屠殺(前南斯拉夫問題國際刑事法庭已對塞爾維亞領導人定罪)，以及柬埔寨紅色高棉政權對佔族和越南人的大屠殺(柬埔寨法院特別法庭已對塞爾維亞領導人紅色高棉領導人定罪)。國際法院同樣承認了斯雷布雷尼察的種族滅絕，但並未認定塞爾維亞是實施方。

歷史書中記載的案例更多，尤其是在《公約》生效之前，例如第一次世界大戰期間的亞美尼亞種族滅絕。然而這些種族滅絕也成為激烈政治爭論的對象：亞美尼亞種族滅絕雖然得到許多國家和國際機構的承認，卻仍被土耳其否認。

國內司法能否審理種族滅絕？

可以。相關國家的司法機關在法律架構允許時可以審理此類罪行，第三國的司法機關也可以根據普遍管轄原則進行審理。該原則允許其適用國對在境外發生的國際罪行進行審判。 2023年，瑞士司法機關就曾判定一名前利比里亞指揮官犯下反人類罪。

2024年1月8日，在前岡比亞內政部長烏斯曼桑科(Ousman Sonko)受審期間，受害者及其親屬在瑞士貝林佐納聯邦刑事法院外舉行示威。桑科被判定犯有危害人類罪。 Keystone / Ti-Press / Pablo Gianinazzi

假如一個國家或國際司法認定有種族滅絕，那麼會有哪些後果？

依據1948年的這項《公約》，各國有義務預防及懲治種族滅絕罪。科爾布解釋：「一旦一個國家認定存在種族滅絕，那麼該國就負有某些義務，例如不可提供支持，即不得為實施種族滅絕提供援助或幫助。」

「公約禁止『故意的支持』。例如在武器供應的情況下，這意味著供應是在故意的前提下進行的-即明知或有充分跡象表明，這些武器將被用於實施種族滅絕，」專家解釋道。

各國也可針對涉嫌違反《公約》的國家採取反制措施(制裁)。

若國際法院認定加薩發生種族滅絕，後果會如何？蓋塔解釋說：「在國際法上，一個國家違反貿易協定或違反《公約》，其法律後果並無本質區別-違法國必須停止非法行為，不得再犯，並支付賠償。」

對施害者而言，種族滅絕是難以承受的沉重罪責；對受害群體而言，它是一種塑造集體認同的創傷。「由此產生的敘事會將各國分別置於歷史的正確或錯誤一方，」蓋塔最後總結。

(編輯：Virginie Mangin/livm/sj，編譯自法文：小雷/gj，繁體校稿：盧品妤)