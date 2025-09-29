广岛原子弹爆炸八十年后，日本青少年发出新呼声

2025年8月8日，日本西南部长崎市爆心地公园(Hypocenter Park)，一名年轻学生在原子弹爆炸遇难者悼念仪式开始时手持蜡烛。 keystone

日本的广岛和长崎原子弹爆炸已过去了八十年。在日本，战后出生的人口现已占据总人口的大多数，如何传承战争记忆成为日本社会面临的紧迫课题。

随着原子弹爆炸幸存者年事已高，直接聆听他们证言的机会正在减少。目前日本90%的人口出生于战后。原子弹爆炸幸存者(又称被爆者hibakusha)的平均年龄已超过86岁。今年幸存被爆者人数首次降至十万人以下。

日本红十字会2025年开展的全国调查显示，二分之一的受访者曾亲耳听过战争经历者的讲述。但在青少年群体中，这一比例降至不足半数。该调查覆盖了从青少年到60岁以上年龄段的1200名受访者。

虽然老一辈人通常从祖辈和亲戚那里了解战争，但如今的青少年主要依赖日益减少的战争亲历者作为信息来源。

调查显示，在对核武器的态度以及对日本可能卷入未来冲突的担忧上，不同年龄层受访者之间存在一定分歧。年轻受访者更倾向于担心日本未来某天会参与战争。

在所有年龄层中，大多数人都认同核武器既不应被拥有，也不应被使用。但在认为“出于自卫目的不得不拥有核武器”的人群中，青少年的比例最高，达到32%。

日本红十字会国际部副部长大山宏人(Hiroto Oyama)向瑞士资讯Swissinfo.ch表示：”尽管许多人致力于废除核武器，但在拥有和使用的问题上，他们也存在矛盾心理。”

2022年由统计数学研究所(Institute of Statistical Mathematics)开展的另一项调查凸显了类似反差：受访者越年轻，越倾向于认为美国投掷原子弹具有正当性。在青少年群体中，每四人就有一人持此观点——为各年龄组中比例最高。他们亦更少认同核裁军有助于全球安全。

日本红十字会调查显示，超过80%的各世代受访者表示，有必要传承战争记忆。

