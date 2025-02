美國退出世衛組織，全球衛生前景堪憂

1月20日,美國總統川普在就職典禮當天便拿世界衛生組織開刀,以此一雪前恥。早在2020年,他就首次嘗試讓美國退出該組織,但相關進程卻在拜登上台後被喊停,這次為其第二次嘗試。

