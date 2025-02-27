美國退出世衛組織，全球衛生前景堪憂

1月20日，美國總統川普在就職典禮當天便拿世界衛生組織開刀，以此一雪前恥。早在2020年，他就首次嘗試讓美國退出該組織，但相關進程卻在拜登上台後被喊停，這次為其第二次嘗試。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

川普下令美國退出世衛組織，此舉讓這個位於日內瓦的國際組織面臨巨大的預算缺口。川普的這項決定威脅到全球衛生，美國民眾也很難不受影響。

13 分钟

Dorian Burkhalter



阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容

這一幕發生在1月20日，白宮的橢圓形辦公室。剛就職的川普手握一支大號的黑色簽字筆，助手遞給他一份文件，他問道：「這是什麼？」，回答是：「退出世界衛生組織的文件，總統先生」。川普笑著說：「哦，這文件分量不輕呢」。隨後，他簽署了總統令，還不忘逮捕這最後的機會抱怨中國對這聯合國機構的捐款太少(2.03億美元，而美國為9.88億美元)。

川普以如此的方式報仇雪恨。世衛組織負責制定全球衛生標準並監測公衛威脅，而川普則指責該組織效率低且過於遷就中國。

2020年7月，在其首個任期期間，這位共和黨人便已在新冠疫情肆虐之時啟動了美國的退出計劃，但其繼任者拜登卻在計劃生效前按下了取消鍵。

這項決定將對世衛組織的各個計畫和全球衛生治理產生影響。傳染病有可能捲土重來，世界在新一輪大流行病面前也會顯得更脆弱。

「如此一來對誰都沒有好處。世衛組織自是不用說了，所有從該組織獲益的國家也會被連累，包括美國在內。」日內瓦大學全球衛生研究所所長安托萬·弗拉霍特(Antoine Flahault)指出。

數額龐大

以絕對值計算，美國是世衛組織最大的捐助國。隨著美國的退出，該組織的預算也將出現巨大缺口。

美國在2024-2025年度所承諾的捐款金額約9.88億美元，佔該組織捐款總額的14%。其中2.61億美元為會費，即每個會員國依各自國內生產毛額所必須繳納的金額。其餘部分則是自願捐款，將會撥給指定項目。

外部内容

世衛組織的資金來源 世衛組織主要有兩個資金來源：會員國繳納評定會費(國家會費)和會員國及其他夥伴自願捐款。 評定會費以一國國內生產毛額的百分比(該百分比由聯合國大會約定)計算。會員國每兩年在世界衛生大會上批准一次。它們在總預算中所佔的比例不到20%，且歷年來有下降之勢。不過，評定會費仍是世衛組織的重要資金來源，它提供了一定程度的可預測性，有助於最大程度地降低對少數幾個捐助方的依賴，並使資源與規劃預算保持一致。 世衛組織資金的其餘部分以自願捐款的形式籌集，主要來自會員國以及其他聯合國組織、政府間組織、慈善基金會、私營部門和其他來源。近年來，自願捐款占到世衛組織資金的四分之三以上。 自願捐款根據資金使用的彈性程度又可進一步分成： 核心自願捐款 核心自願捐款是完全無條件的(靈活的)，即世衛組織對如何使用這些資金來資助本組織的規劃工作有完全的酌處權。 專題和策略參與資金 專題和策略參與基金(部分彈性)旨在滿足捐助者對報告和問責的要求，同時在分配上有一定程度的彈性。這些資金提供更有效和高效的專用資金，有助於在進行捐助者關注的重點工作的同時，促使世衛組織更加重視結果。 指定用途的自願捐款 指定用途的自願捐款佔到全部自願捐款的80%以上。它們嚴格指定用於特定規劃領域和/或地理區域，並且必須在指定時間範圍內使用。 資料來源：世衛組織官網

世衛組織總幹事譚德塞表示，他對美國的這一決定感到“遺憾”，並“希望”美國能夠重新考慮。雖說退出世衛組織需要提前一年通知，但世衛組織業已著手準備削減開支的措施。 2026-2028年的預算將為49億美元，預計減少4億美元。在發給員工的內部郵件中，管理階層也宣布了削減開支的即時措施，包括凍結招聘和減少差旅。

受美國「斷供」影響最大的包括改善基本醫療服務、應對衛生緊急情況和根除小兒麻痺(小兒麻痺症)等領域。這些項目的經費約占美國2024-2025年捐款的70%。

世衛組織總幹事譚德塞說，他對美國的決定感到遺憾。近幾十年來，美國深度參與了全球衛生政策的發展。 Keystone / Salvatore Di Nolfi

美國退出世衛組織的影響力不僅表現在資金方面。近幾十年來，美國憑藉其經濟及外交實力，在製定全球衛生政策方面發揮了重要作用。因此，美國也在很大程度上影響全球衛生願景以及該領域所遵循的範式，包括疫苗接種、公私合作、藥物取得以及某些疾病的防治。如今受到威脅的正是此種模式。

「美國在世衛組織的總預算中佔有很大比例，但該組織的預算也不過與日內瓦大學附屬醫院的預算相當，」安托萬·弗拉霍特指出道，「因此，我並不認為資金會成為主要問題。」他反而認為，「美國精神」的喪失可能會危及世衛組織。

美國與全球將遭威脅

具體而言，全球衛生專家預計某些傳染病或將重新抬頭，包括小兒麻痺、愛滋病和結核病。這些都是美國大力提倡防治的疾病。

日內瓦國際關係及發展高等學院(Geneva Graduate Institute)全球健康中心聯合主任蘇埃里·穆恩(Suerie Moon)表示，世衛組織與美國公共衛生機構，即美國疾病管制與預防中心(CDC)合作密切，特別是在流行病監測和傳染病防治方面。停止這種合作將對全球造成損失。

「傳染病傳播迅速，不分國界。缺乏技術合作將使包括美國在內的所有國家面臨風險。我認為美國政府並未充分意識到這一點。」她補充道。

美國目前的禽流感疫情就是一個很好的例子。禽流感已造成數十人感染，一人死亡，衛生專家擔心可能會出現新的疫情。

川普政府在新冠疫情期間蔑視科學的態度加劇了公衛風險。當時，他對病毒的危險避而不談，反而建議注射消毒劑作為治療方法。

退出世衛組織後，美國將無法再獲得該組織共享的數據，尤其是警報拉響之時，這將危及美國自身的衛生安全。 Keystone / Salvatore Di Nolfi

「如此往復，我們將面臨禽流感疫情繼續蔓延的風險，而且病毒迅速變異更有可能引發全球大流行，」蘇埃里·穆恩解釋道，「這一源自美國的風險，疊加世衛組織被削弱以及美國與世界衛生組織之間缺乏信息共享等因素，對全球衛生安全構成了直接威脅。」

正因川普政府下令美國公共衛生官員立即停止與世衛組織的所有合作，美國與該組織之間的科學和衛生數據共享也大打折扣。同樣，離開世衛組織後，美國也將無法再獲得其共享的數據，尤其是在警報拉響之時，這將危及美國自身的衛生安全。

此外，美國退出《巴黎氣候協定》的措施以及削減美國發展援助的計畫將對與氣候變遷相關的疾病和最貧窮國家的衛生系統產生影響。

美國製藥業也可能因此受到影響。在新冠疫情期間，由世衛組織聯合牽頭的COVAX疫苗採購計畫更青睞西方國家研發的疫苗，而非俄羅斯和中國的疫苗。

《大流行協定》

三年前開始的有關大流行病協定的談判亦受連累。該國際協定旨在使全球能夠更好地準備及應對下一次全球衛生危機。

美國於2月中旬退出了談判。蘇埃里·穆恩預測，少了這個頗有影響力的談判方，「各方勢力平衡將會出現調整」。她也指出，其實在川普上台之前，美國就已經開始準備抽身了。

截至目前，歐洲國家和美國已在很大程度上掏空了文本的實質內容，他們不僅反對強化世衛組織的權力，也反對放開任何專利。

補缺

世衛組織是負責全球衛生治理的機構，美國的缺席或將引得其他國家加碼承諾，就算不涉及資金方面，起碼也會在外交上做出姿態。

「政治領域不存在空缺一說。一旦出現空位，就會有人來填補。」非政府組織網絡日內瓦全球衛生匯(Geneva Global Health Hub)聯合主席尼科萊塔·登蒂科(Nicoletta Dentico)指出。而在資金方面，受訪專家認為窟窿不太可能完全填補，因為世衛組織的預算主要依賴少數國家和基金會。

歐盟以及德國等歐洲主要捐助國正面臨經濟困境。在安全局勢緊張的情況下，他們傾向於削減合作，轉而支持國防。中國專注於雙邊投資，可能決定增加捐款，但仍有變數。專家稱，只有財大氣粗的阿拉伯國家才有能力彌補美國退出所導致的資金缺口。

但就目前看來，川普的決定更多的是啟發了其他國家退出世衛組織。如阿根廷在二月初宣布退出世衛組織，並稱該組織「於事無益」。在義大利，一位參議員呼籲義大利也如法砲制。在瑞士，右翼小黨聯邦民主聯盟(Federal Democratic Union)則發起了一項請願活動，該黨告訴《時報》(Le Temps)，它正在考慮向議會提出一項動議，甚至不排除就這一問題發起一次公民動議。

相关内容

相关内容 通訊訂閱 如果你訂閱了我們的電子報(Newsletter)，每週你會在你註冊的信箱中收到一封免費電子郵件，內容是瑞士資訊繁體中文版報道。 現在就點擊訂閱。 更多阅览 通訊訂閱

(編輯：Virginie Mangin，編譯自法文：瑞士資訊中文部/gj)，繁體校對：盧品妤)