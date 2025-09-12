在美遭拘押韩工人终抵仁川机场 亲人情绪溃堤相迎

（法新社仁川12日电） 一周前在美国大举突袭中遭拘留的300多名韩国工人今天搭包机，在亲人掌声和热泪中回到仁川机场。卷入移民风波的他们怀疑自己能否再赴美工作，韩国对美庞大投资因此蒙上阴影。

310名工人下机时，包括总统秘书室室长姜勋植在内的多位官员报以热烈掌声。一些工人在入境大厅激动高喊「自由」和「我回来了」。

当这群工程师们终于现身，已在无法联系的情况下苦等近一周的家属情绪溃堤，泪流满面地将亲人抱入怀中。机场大厅外的大萤幕则打出「同胞们，欢迎回家」字幕。

美国移民暨海关执法局（ICE）等执法机构4日突袭现代汽车（Hyundai Motor）和LG新能源（LG Energy Solution）在乔治亚州合资兴建的电动车电池厂工地，逮捕475人，其中多数是韩国人。韩国和美国为化解此一棘手境况而展开微妙外交磋商。

总统川普1月重返白宫后雷厉风行贯彻施政主轴之一的非法移民扫荡，这起突袭是截至目前针对同一场所进行的最大规模取缔行动。

专家指出，大多数遭拘留韩国工程师应属于不被允许从事实际建筑工作的签证类别。

首尔和华府经过一周密集磋商后，终于促成这群工人返国。他们遭到紧密盟友美国当局铐上手铐、脚镣，腰上缠着铁炼进行拘押的画面，震惊韩国社会。

这起事件对亚洲第4大经济体韩国而言格外敏感。韩国多年以来响应华府在岸制造（onshore manufacturing）政策，在美国设置多个厂区并且加码投资，配合美方推动制造业回流。

韩国外交部长赵显今天告诉记者，工人所受折磨令他「极度痛心」，还说他们返国时间「居然延误一天」。

赵显说：「星期三上午我会见国务卿卢比欧（Marco Rubio）时，他通知我，川普总统对处理方式极为不满，下令针对所有可能选项进行彻查，才导致延迟。」

在入境大厅，一名男子手持大型海报，上头画着川普作美国移民暨海关执法局装束，手提装满钞票的袋子、肩挂机枪，在显着位置写着「我们是朋友，不是吗」标语。后来这名男子遭警方强制带离大厅。

韩国最大工会「全国民主劳动组合总联盟」（民主劳总，KCTU）要求川普道歉，并呼吁首尔暂停对华府投资计画。

工会致法新社声明指出：「川普政府大规模滥捕和拘留之举明显侵犯人权。」

今天抵达韩国的人员中，还包括10名中国籍、3名日本籍和1名印尼籍工人。