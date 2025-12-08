塔利班管制升级 禁止联合国女职员进入办事处

afp_tickers

2 分钟

（法新社喀布尔7日电） 联合国今天呼吁塔利班（Taliban）当局解除阿富汗女性在联合国办事处工作的禁令，并表示这项限制正让「攸关生命的服务」面临风险。

自塔利班于2021年重新掌权以来，阿富汗女性被禁止从事多数工作、不得进入公园和美容院，且12岁以上便不得再继续上学。塔利班当局自9月开始禁止女性工作人员进入联合国办事处。

联合国妇女署驻阿富汗特使佛格森（Susan Ferguson）在声明中表示：「我们呼吁撤销禁止阿富汗女性员工和承包商进入联合国办事处的禁令，并确保她们能够安全进入办公室和外勤工作场所。」 佛格森说：「这些限制维持得越久，对这些攸关生命的服务造成的风险就越大。」她并指出，这些禁令已违反联合国所秉持的人权与平等原则。 声明未提及受影响的人数，但联合国消息人士指出，有数百名女性员工受到这项禁令波及。 佛格森表示，过去3个月来，员工一直以远端方式工作，特别是为致命地震的受害者，以及从邻国巴基斯坦和伊朗被驱逐出境的阿富汗移民提供援助。 她表示这些女性员工的工作「不可或缺」，还说：「唯有她们在场，我们才能安全接触到妇女与女孩，并提供文化上适切的协助。」

塔利班当局并未立即回覆法新社的置评请求。