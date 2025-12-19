塞尔维亚中资轮胎厂涉强迫劳动 美发布暂扣令禁进口

（法新社贝尔格勒18日电） 美国海关与边境保护局（CBP）今天以涉及强迫劳动为由，对塞尔维亚一家中资轮胎厂发布「暂扣令」，即刻在全美各港口扣留相关货物，禁止其货品进口。

美国海关与边境保护局表示，经「调查与资讯审查」显示涉及强迫劳动后，下令即刻在美国各港口扣留中国玲珑轮胎在塞尔维亚北部兹雷尼亚宁（Zrenjanin）工厂生产的轮胎。

美国海关与边境保护局指出，调查评估依据包括了「工人证词、文件、照片、非政府组织报告、媒体报导与学术研究」。

中国玲珑轮胎于2024年9月在塞尔维亚厂启动量产，这是该公司在欧洲的首座工厂，也是北京支持的巴尔干地区旗舰投资案之一。

然而，该厂2021年兴建期间即引发争议，数百名越南工人因疑似被以不实手段招募而罢工。2024年2月，塞尔维亚公民团体又通报另有14名印度工人疑似处于强迫劳动状态。

塞尔维亚政府官员否认工厂存在不法行为，玲珑轮胎也拒绝承担责任，称相关工人由包商雇用。欧洲议会则呼吁，针对越南工人被贩运至塞尔维亚，并遭强迫劳动的指控展开调查。

美国国务院在2025年「人口贩运问题报告」中指出，塞尔维亚政府对这座工厂涉及强迫劳动的未结案调查「进展有限」。