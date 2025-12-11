墨西哥为强化国家经济提高关税 中韩台等将受影响

（法新社墨西哥市11日电） 墨西哥将对中国及其他与墨西哥无贸易协定国家提高进口关税，总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）表示这项措施旨在强化国家经济。除了中国，韩国、印度、印尼和台湾等将受到影响。

墨西哥国会昨晚以76票赞成、5票反对通过这项措施。

北京对墨西哥国会批准提高汽车、纺织品、服装、塑胶、家电及其他商品的进口关税表达强烈不满，这项措施主要影响中国商品。

中国指出，此举将「严重损害中国在内相关贸易伙伴的利益」。

中国商务部发言人在声明中表示：「中国…希望墨西哥能尽速纠正这种单边主义与保护主义的错误做法。」

中国商务部也提到，今年9月时已对墨西哥启动贸易壁垒调查，显示可能采取反制措施。

墨西哥关税调整，也将对韩国、印度、印尼、俄罗斯、泰国、土耳其、台湾及巴西等造成影响。

薛恩鲍姆必须批准新关税措施，部分商品税率最高可达50%，多数为20%或35%，预计将于2026年1月1日生效。

美国总统川普指控，中国生产商将商品先运到墨西哥再北送至美国边境以规避美方关税，许多人将墨西哥提高关税视为对美方压力的让步。

薛恩鲍姆对媒体表示：「我们的目的不是与世界上任何国家制造冲突；我们对中国抱持高度尊重，并与他们维持良好关系…这些调整是为了强化国家经济。」（编译：徐睿承）