墨西哥Z世代抗议治安失策 示威爆冲突致120伤

（法新社墨西哥市15日电） 墨西哥市当局表示，今天有数千人走上市区街头，抗议总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）政府的治安政策，活动当中至少有120人受伤，其中多数为警察。

这场针对毒品暴力与薛恩鲍姆治安措施的示威，主要由年轻的「Z世代」在网路社群上号召，但法新社观察到现场抗议群众的年龄层很多元。

薛恩鲍姆自2024年10月上任以来，第1年施政满意度曾突破7成，但由于后来发生多起重大谋杀案，治安政策受到批评。

墨西哥市治安负责人巴斯克斯（Pablo Vazquez）向媒体说：「这场活动持续了好几个小时，原本是和平进行的，但后来有一群蒙面人开始施暴。」

他表示，有100名警员受伤，其中40人因擦伤及割伤须送医治疗，另有20名示威者受伤。

根据巴斯克斯的说法，警方以抢劫与攻击等罪嫌逮捕20人，其中1人涉嫌攻击报社记者。

这场活动中，许多示威民众手持标语、戴着帽子，向乌鲁阿潘市（Uruapan）反毒市长曼索（Carlos Manzo ）致敬；曼索在11月1日遇刺身亡，生前曾领导市府反毒行动。

不过，曼索的遗孀已和今天的抗议活动者划清界线。

参与游行的民众中，还有人举着日本漫画「航海王」（One Piece）的海盗旗帜，这旗帜已成为全球年轻人抗议的象徵。

本周稍早，薛恩鲍姆在例行晨间记者会上质疑相关抗议活动的动机，称动员过程并「不自然」，且是「花钱买来的」。

她表示：「这是一场由境外推动、反对政府的运动。」（编译：纪锦玲）