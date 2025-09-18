斯沃琪首席执行官：瑞士政府面对特朗普关税太过软弱

斯沃琪集团首席执行官尼克·哈耶克(Nick Hayek)认为，全世界都看到瑞士惊慌失措。 Keystone-SDA

斯沃琪集团首席执行官、斯沃琪创始人尼古拉斯·哈耶克之子尼克·哈耶克指责瑞士联邦政府在与美国的关税谈判中缺乏领导力。

哈耶克表示，瑞士在全世界面前表现得懦弱且恐惧。在他看来，政府本该展现出强硬姿态，例如对黄金出口征收关税。

这位年逾七十的老人在接受《新苏黎世报周日刊》(NZZ am Sonntag)采访时说道：“瑞士联邦主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)刚刚安慰大家不用担心，马上就被事实打脸。不过，过去60到90天发生了什么并不重要，重要的是瑞士应该如何应对形势逆转和39%的关税激增。这正是领导力发挥作用的时刻。”

斯沃琪集团 斯沃琪集团(Swatch)由其创办人兼前主席尼古拉斯·格奥尔格·哈耶克(Nicolas George Hayek) 在1983年创立。这位传奇企业家是黎巴嫩裔瑞士籍人士，领导集团成功应对了当时困扰瑞士钟表业的石英危机。他被誉为“斯沃琪之父”，并通过推出斯沃琪品牌和整合其他瑞士传统钟表品牌，将瑞士钟表业从衰退边缘挽救回来，使斯沃琪集团成为全球最大的成品腕表制造商。﻿目前集团首席执行官尼克·哈耶克(Nick Hayek)于2002年从父亲手中接过掌印大权。

“目前官方的反应是：我们国小力弱，没有反击的筹码。此言一出，一位北京企业家几天后和我共进午餐时提到了瑞士立场，并表示十分不解。他说‘我们向来钦佩瑞士，政治独立，货币强势，拥有大量创新产业，享有可靠的国际声誉且政治稳定。可现在却突然听闻瑞士政府自称小国、弱国、无力对抗美国政府。我不理解，听上去怎么都有点自卑的味道。’这番开诚布公的评论醍醐灌顶，点燃了我的斗志。”

哈耶克补充道，他从未见过瑞士如此畏首畏尾。“以往面对危机，我们的对外沟通充满智慧，背后是清晰的自我认知。联邦政府的部长之间也有着同样的共识：内敛而充满内在力量。可如今我感到害怕。现在我们向美国，乃至全世界传达的信息是瑞士弱不禁风、无力自保。全世界都看到瑞士在瑟瑟发抖。”

周日刊的记者注意到，瑞士的巨大财富似乎也招致了世人的嫉妒。哈耶克表示：“向来如此。我还记得，二十多年前，德国前总理赫尔穆特·科尔(Helmut Kohl)为了Smart汽车的一个项目拜访我父亲，令我印象深刻。当时，父亲问他为何大家执意拉瑞士加入欧盟，科尔半认真半开玩笑地回答‘为了钱。’”

伯尔尼本该如何应对？“当时所有人都担心黄金关税，但特朗普后来宣布黄金被豁免。可见，黄金对美国金融市场的重要性。瑞士可以回应：‘感谢贵方的豁免政策，但我们正在考虑对出口到美国的黄金征收39%的关税。’态度温和而坚定。这将对美国传达出清晰而有力的信号。”

“这样做既能使瑞士成为焦点，也能彰显为自身利益而战的立场。“对特朗普这样自称擅长交易的人而言，这是最好的谈判基础。”哈耶克进一步解释道。

关税危机会导致瑞士“去工业化”(指的是一个国家或地区工业，尤其是制造业，比重持续下降的过程)吗？

“不会，正相反，”哈耶克回答道，“瑞士很强大：它没有中央集权，地方政府实力雄厚，直接民主由全民参与。务实的工会组织也是稳定的重要因素之一。工业生产在许多地区根基深厚，以众多大型企业、数不胜数的中小型企业为依托。此外，瑞士有独特的学徒制，优秀的教育体系，较低的公共债务，以及人们对‘瑞士制造’的自豪感。当然，也有劣势，比如一直坚挺的瑞郎，不过我们已经习惯了。”