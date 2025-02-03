特朗普上台，瑞士应该走哪条经济道路？

1 月 22 日，瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰(右)和科索沃总理阿尔宾·库尔蒂(Albin Kurti)在经济论坛。 Keystone / Laurent Gillieron

美国总统唐纳德·特朗普就职后，各国都在担心贸易战和保护性关税带来的影响。尽管刚刚就任第二任总统的特朗普尚未做出具体决定，但全世界都沉浸在一种明显的不确定性中，包括在达沃斯世界经济论坛上也能感觉到这种气息。而在这种经济形势下，瑞士该怎么做？

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瑞士德语电视台SRF采访了经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)。

SRF News：联邦委员先生，瑞士在达沃斯世界经济论坛上与科索沃和泰国签署了自由贸易协定。这些协议对瑞士有何意义？

盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)：这对瑞士意义重大，这是一种多样化的表现。人们往往会忘记，自由贸易协定不仅能带来关税优势，还能为各企业带来一定程度的法律确定性，稳定是最好的基础。

自由贸易协定对科索沃是个 “好消息“ 1 月 22 日，瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰和科索沃总理阿尔宾·库尔蒂(Albin Kurti)缔结了科索沃与欧洲自由贸易联盟成员国之间的自由贸易协定。欧洲自由贸易联盟成员国除瑞士外，还包括冰岛、列支敦士登和挪威。 瑞士是科索沃最重要的贸易伙伴之一。库尔蒂向瑞士电视台SRF表示，签订这一协议，对科索沃来说是一个好消息，并表示科索沃与瑞士之间的贸易是一种正平衡-科索沃的出口大于进口。这主要归功于信息技术和通信领域的服务业务。例如，瑞士公司将呼叫中心外包给了科索沃，而科索沃公司则接管了瑞士公司软件开发方面的工作。所以他们很高兴，服务业也是自由贸易协定的一部分。 他希望，签署协议后，瑞士公司能在科索沃进行更多的投资。科索沃有很多优势：”电力成本和劳动力成本都很低。对出口、机械或原材料不征税”。许多科索沃人也受过良好教育，通常会讲几种语言。此外，瑞士还有大量移居瑞士的科索沃人。所有这些因素，也令科索沃在经济上对瑞士颇具吸引力。

唐纳德·特朗普的总统就职典礼像一团阴影一样笼罩着今年的世界经济论坛。保护主义和保护性关税令人感到惶恐。对您来说，特朗普总统的上任对瑞士经济意味着风险还是机遇？

现在下结论还为时过早。我们首先要看特朗普总统会做出怎样的具体决定。我们当然会尽快与他提名的新部长们取得联系。之后，我们会做出衡量，看是否对我们有直接或间接影响。

瑞士作为一个以出口为主的国家，美国是它最重要好的贸易伙伴之一。然而，瑞士与美国之间并未签订自由贸易协定。您是否会与特朗普新政府展开对话？

我们已经尝试过两次与美国就自贸协议展开对话。这一次，我们也要先观望。拜登政府当时对自贸协议不感兴趣，并明确表示让我们在行业内进行会谈。我们在某些领域找到了双赢的可能。现在，我们必须与新任贸易部长一起看看瑞士是否有可能与美国签订贸易协议。

上次自由贸易协定也是因为在农业问题上谈不拢而失败。您是农业企业家出身，您认为这次瑞士农民的抵制还会造成问题吗？

现在下结论还为时过早。我们首先要进行深入探讨，详细了解美国的意图之后，才能判断这对我们来说是否有利。对我们来说，农业是一个重要领域，但自由贸易协定中还涉及到其他问题，例如知识产权，这对我们的制药业非常重要。

现在全世界都在站队，欧洲正在美国和中国之间做选择。瑞士还成功地与印度签订了自由贸易协定，走自由贸易的道路是您促进瑞士经济发展的方秘诀吗？

这是我们实现经济多样化的一个措施。提到印度，这个国家非常重要。那里有14亿人口，其中包括许多年轻人。这为我们带来了新机遇和新市场。现在，我们也想与其他国家和我们的欧洲自由贸易联盟伙伴共同探讨这个问题。

在这种不确定的全球形势下，瑞士应该如何找准自己的经济定位？

我们是一个中立国。我们不站队。站队风气和世界贸易组织的封锁行为对瑞士来说是一个问题。因此，我们必须发挥自己的优势，寻求灵活性和多样化。这并非易事，但这是瑞士积极面向未来的唯一途径。

瑞士广播电视台2025年1月22日的《回声》节目(德)有关与科索沃签订自由贸易协定的报道：

外部内容

(编译自德文：杨煦冬/gj)