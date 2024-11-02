特朗普或哈里斯：谁当选对瑞士更有利？

分析人士指出，特朗普在任期间的执政风格表现出较强的交易性，而哈里斯则展现出更愿意与欧洲盟友合作的态度。 Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

美国总统大选临近，欧洲各国都在为选举结果对其安全和经济繁荣可能带来的影响做着准备。瑞士也不例外：本次美国大选可能给瑞美“一贯出色”的双边关系带来挑战。

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瑞士外交官常说白宫在任者的党派对瑞士的影响很小。无论美国总统是民主党人还是共和党人，“两国关系(中)一直都很出色，”前瑞士驻美大使雅克·皮特洛德(Jacques Pitteloud)在今年夏天离开华盛顿前说道。

然而，本次美国大选对这一观点提出了挑战。德国国际与安全事务研究所(German Institute for International and Security Affairs)美洲研究部门负责人劳拉·冯·丹尼尔斯(Laura von Daniels)表示，全欧洲各国“正在认真思考，如果[唐纳德·]特朗普再度执政，将对本国外交、安全和经济政策产生什么样的影响”。

在贸易和安全方面，特朗普与民主党提名人卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)提出了截然不同的政策理念和执政风格。二人对国际贸易的态度以及如何处理跨大西洋关系将直接影响瑞士。瑞士虽然不是北约(NATO)成员国，但依赖北约的防御联盟来保障其安全。欧盟和美国也是瑞士最重要的贸易伙伴。

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瑞士外交政策智库Foraus政策研究员奥雷尔·科顿(Aurèle Cotton)表示，由于总统竞选结果难以预测，瑞士需更好地为11月5日特朗普胜选的情况做好准备。他还说：“我们预期他在首届政府中所提出的‘美国优先’的取向将显著影响其外交政策议程，无论是在安全方面还是经济方面。”

美国在北约中的领导地位“不可或缺”

特朗普在白宫任职期间(多语)，经常批评北约国家的国防开支低于目标，认为其开支至少应该占国内生产总值的2%，批评的对象包括德国、意大利和法国。相比之下，美国把近3.5%的国内生产总值用于国防，并承担了北约预算的约70%。

最近在竞选活动中，这位前总统暗示如果由他领导美国，那么美国“不会保护”其盟友，他称：“我会鼓励[俄罗斯]随心所欲地行事。”

在总统竞选的最后几天，共和党副总统候选人JD Vance 表示，特朗普不会让美国退出北约，尽管这位商人前总统过去曾多次威胁要这样做。 Keystone-SDA

在竞选收官阶段，共和党副总统候选人JD·范斯(JD Vance)表示，特朗普不会让美国退出北约，尽管这位商人过去曾多次威胁要这样做。

“即便只是口头说说，也会对北约的威慑能力产生影响，”科顿表示，“特朗普将北约视为美国纳税人的负担，认为这是美国在补贴欧洲的安全。”

然而，美国在北约中的领导地位不可或缺。“大多数安全专家认为，少了美国的政治领导力及其将所有成员团结一致的能力，北约就不会是一个可行的安全联盟，”冯·丹尼尔斯说。

科顿还说，正是在特朗普与哈里斯争夺总统宝座之际，瑞士在重新考虑其中立立场，寻求与北约进行更紧密的军事合作(多语)。他表示：“因此，瑞士无意看到一个更为弱化的北约。”在俄罗斯入侵乌克兰后，瑞士试图通过进一步靠近北约军事联盟来增强其防御能力。

欧洲人也对特朗普的一些说法保持警惕，比如，他表示自己如果当选，将迅速与俄罗斯达成协议以结束战争。分析人士认为，特朗普可能会迫使乌克兰接受某些条件，例如出让部分领土给俄罗斯，或同意不加入欧盟。

“如果美国对乌克兰施加压力，使其做出重大的单方面让步，这可能会树立一个危险的先例，违反欧盟和瑞士所珍视的各种原则——领土完整和《联合国宪章》(UN Charter)。” 科顿表示：“风险在于，这可能会助长俄罗斯采取进一步的侵略性行动，甚至可能针对波罗的海国家。”他补充道：“我们是欧洲安全架构的一部分，因此这将对我们的安全产生二次负面影响。”

专家表示，如果哈里斯上台，美国与欧洲的关系可能会更加具合作性，会继续巩固欧洲大陆的安全，就如同现任民主党总统乔·拜登(Joe Biden)施政时一样。

冯·丹尼尔斯说：“她多次表示自己是跨大西洋安全关系的坚定支持者，认为北约是一个重要的组织，并且认为与盟友合作是美国外交和安全政策的重要组成部分。”

今年6月，哈里斯在瑞士参加乌克兰和平峰会(中)时再次重申，美国“承诺与乌克兰站在一起”，并补充道，支持乌克兰符合美国的利益，“因为要对抗独裁者，与我们的盟友和伙伴并肩而行”。

瑞士企业对关税的担忧

虽然哈里斯和特朗普在跨大西洋关系上存在分歧，但在遏制中国方面却拥有跨党派的共识。美国认为中国是战略竞争对手。然而，欧洲盟友会因此受到怎样的影响，将取决于由谁入主白宫。

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冯·丹尼尔斯说：“特朗普支持与中国进行全面经济脱钩，并希望其他国家效仿。”而如果是哈里斯上台，她认为美欧之间将就“去风险化”的措施及其具体实施领域展开“密集讨论”。

瑞士目前正在与其第三大贸易伙伴中国商谈更新(中)自2014年生效的自由贸易协定。瑞士也没有采纳(中)欧盟、美国及其他西方国家对中国因维吾尔人权问题施加的制裁。

冯·丹尼尔斯和科顿都认为特朗普的作风偏向于交易性，因此“美国可能会单独针对瑞士，因为其在与中国的关系上受到优待”。

在竞选活动中，特朗普曾谈到对进口商品征收高达10%甚至20%的关税——这对瑞士企业来说是个担忧，因为美国是瑞士最大的出口市场。

科顿表示：“[关税]是特朗普的关键政策之一。这将像影响其他国家一样影响到瑞士出口商。”但其影响将因行业而异。

“瑞士出口的商品往往是精密、高端且价格昂贵的，”科顿解释道，“因此许多瑞士企业在成本结构中吸收关税的能力很低。”另一种选择是将成本转嫁给消费者，但这会降低瑞士出口商的竞争力。不过科顿指出，瑞士出口的商品往往难以替代，因此评估关税的整体影响尚存在困难。

科顿认为，另一个更大的担忧是，一旦发生贸易战，瑞士可能会因其他贸易伙伴的报复性措施而受到影响。2018年，特朗普政府对进口钢材和铝分别征收25%和10%的关税，欧盟随后对这些金属实施了报复性关税配额——瑞士并未获得豁免。

哈里斯“愿意与盟友协商”

哈里斯批评了特朗普再次施加关税的提议。然而，冯·丹尼尔斯认为，如果哈里斯当选，欧洲也不应抱有过高期望。“欧盟作为单一市场与美国经济之间存在一定程度的竞争，”她说，“我认为哈里斯也完全有可能会采取单边措施。”

不过，冯·丹尼尔斯表示，哈里斯不太可能在未与盟友协商的情况下贸然设置贸易壁垒：“她的基本立场是愿意与盟友进行谈判，并召集更多国家来共同实施政策，因为这样更高效，也更符合美国的利益。”

瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)与美国副总统卡玛拉·哈里斯合影。哈里斯批评了特朗普的关税提议，但冯·丹尼尔斯认为，如果哈里斯当选，欧洲也不应抱有过高期望。 Keystone Pool / Alessandro Della Valle

拜登本人的执政方式更偏向于这种合作。其政府为防止中国等对手开发可能损害美国安全的设备，部署了先进技术出口限制——但这是在与国际伙伴协商以确保措施一致后实施的。

如果哈里斯当选总统并采取这种协作模式，对瑞士来说将是利好消息。“瑞士喜欢规则导向的贸易体系，世界贸易组织(World Trade Organization)扮演重要角色，瑞士无意看到贸易碎片化或贸易壁垒的增加，”科顿表示。

事实上，瑞士已就与美国达成自由贸易协定努力多年——因为这将为瑞士出口商“提供更好的市场准入……并在欧盟出口商中获得重大竞争优势，”分析人士说。虽然拜登政府称自由贸易协定“属于20世纪的遗物”，但在特朗普时期，美国对达成协议持开放态度(英)。两国甚至展开了探索性谈判。

“当时已经有了良好的势头，”科顿说，“这种势头是否会在特朗普的第二届任期中重新出现，还是未知数。”

(编辑：Lindsey Johnstone/vm，编译自英语：樊桦/gj)