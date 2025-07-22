瑞士与全球南方市场的自贸协定何时生效？

该协议的签字仪式将在未来的几个月内进行。

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7月初，欧洲自由贸易联盟与南方共同市场成员国之间的自由贸易协定谈判告一段落，预计该协定将于今年下半年签署。

目前各国正在国家层面对协议的文本进行审核，每个国家都必须将协议提交给各自的议会批准。

瑞士在这里是一个特例，因为瑞士的直接民主制度，需要就此举行全民投票。如果国民不同意，该自贸协定将无法签订。

瑞士不是欧盟成员，这次作为欧洲自由贸易联盟(EFTA)的一份子参与了该协议的谈判。

冰岛、挪威和列支敦士登也是欧洲自由贸易联盟的成员。南方共同市场一方，巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭参加了谈判。

一旦协议生效，在15年内，瑞士对南方共同市场国家约95%的出口物资将完全免税。

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(编辑：Marc Leutenegger，编译自德文：杨煦冬/dh)

