解读：瑞士冻结马杜罗名下“任何资产”究竟意味着什么？

瑞士表示，将冻结境内属于尼古拉斯·马杜罗(Nicolás Maduro)“可能持有的任何资产”。这位被罢黜的委内瑞拉领导人在瑞士是否真的持有资产？如果有，具体是什么？这些资产最终会被移交给美国，还是返还给委内瑞拉民众？

1月5日，在美国将前委内瑞拉领导人尼古拉斯·马杜罗抓捕并以贩毒罪名起诉后，瑞士决定冻结其“在瑞士可能持有的任何资产”。

即便马杜罗已受到美国等第三国的制裁，瑞士在法律上也并无义务跟随这些制裁措施。 2026 Bloomberg Finance Lp

瑞士政府表示，针对马杜罗及另外36名委内瑞拉公民采取的措施属于“预防性举措”，目的是防止任何现有资产流出该国。政府指出，此次行动针对的是包括马杜罗在内的特定个人，而这些人此前并未受到资产冻结措施的约束。

目前尚不清楚这位前委内瑞拉领导人是否在瑞士拥有资产。瑞士资讯swissinfo.ch采访的法律专家认为，鉴于瑞士此前已实施的相关制裁措施，当地银行不太可能仍持有此类资金。

此前针对委内瑞拉已有哪些措施？

瑞士有两部法律允许其冻结外国人持有的资产：一是《禁运法》(Embargo Act)，二是《外国非法资产法》(Foreign Illicit Assets Act, FIAA)。

2018年，瑞士与欧盟针对委内瑞拉实施的制裁措施保持一致，其中包括禁止向委内瑞拉提供可供军方使用、或用于国内镇压与监控的设备，以及实施资产冻结和旅行禁令。

瑞士经济事务国务秘书处(SECO)向瑞士资讯swissinfo.ch表示，瑞士依据《禁运法》采取的相关措施，是对委内瑞拉侵犯人权、破坏法治和民主行为的回应，其制裁名单涵盖69名官员，其中包括7名部长和多名高级官员。

该联邦法律还规定，如果存在相关资金被转移至国外的风险，瑞士可以冻结、没收外国所谓“政治公众人物”(politically exposed persons)或其密切关联人士所持有的资金，并将其返还给合法所有者。

委内瑞拉总统马杜罗及其妻子塞莉亚·弗洛雷斯被移送至纽约法院接受提审 Keystone / EPA

马杜罗在瑞士银行中是否真的持有资金？

瑞士政府本月发布的公告中，并未提及马杜罗或其他相关方在瑞士持有任何非法资金的具体情况，法律专家认为，这类资金很可能并不存在。

在书面回复瑞士资讯swissinfo.ch的提问时，瑞士经济事务秘书处和瑞士外交部均未明确说明马杜罗是否在瑞士拥有资产。

“在现阶段，无法就相关资产的金额提供任何信息，”外交部发言人表示。

反腐败专家马克·皮特 Walter Bieri / Keystone

反腐专家、律师马克·皮特(Mark Pieth)指出，持有马杜罗资金的行为实际上已被禁止多年，今年1月发布的声明在实际操作层面上并未构成新的制裁举措。

“在[此前的]法律框架下，任何持有属于马杜罗或其核心亲信成员资产的人，都在法律上有义务将这些资产冻结，”皮特说。他目前执掌一家专门从事白领犯罪和瑞士刑法的律师事务所。他补充道，若有银行仍持有此类资金，将被视为严重失职，甚至可能面临失去营业执照的风险；任何暗示本次是瑞士首次冻结马杜罗资产的说法，都会具有误导性。

“当涉及的是来自受制裁国家的独裁者时，情况存在根本性差异，”皮特表示，“在这种情况下，会适用额外的法律限制。这也是我为什么说，持有属于马杜罗的资产早已被禁止。”

那么，瑞士为何现在谈及冻结资产？

瑞士政府在声明中表示，最新制裁名单中包括前总统马杜罗在内的目标人物此前并未被列为制裁对象。

阿兰·马卡卢索，律师，洛桑大学刑法中心主任 ptan.ch

洛桑大学刑法中心主任、律师阿兰·马卡卢索(Alain Macaluso)指出，根据相关法律，当外国政府或其成员失去权力，且有理由相信其资产可能通过腐败或其他刑事犯罪行为获得时，瑞士政府可以下令冻结这些领导人的资产。他强调，该法律并不会自动适用于所有独裁者，也不涵盖仍在掌权的统治者。

随着美国宣布马杜罗下台，并对其实施逮捕和起诉，瑞士正在确保自身已为未来可能来自外国检察机关或政府的进一步司法请求做好准备。

日内瓦大学刑法系副教授卡蒂娅·维拉尔(Katia Villard)表示：“瑞士当局决定冻结相关资产，是一种特殊的预防性措施，与未来可能提出的司法互助请求有关。需要牢记的一点是，一名领导人可能在瑞士银行拥有资金，并不意味着这些银行持有的就是非法资金。”

卡蒂亚·维拉尔，日内瓦大学刑法系副教授。 DR

维拉尔以俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)入侵乌克兰为例进行说明。

“如果普京在瑞士拥有资产，且他在2022年2月发动了入侵乌克兰这一骇人听闻的战争行为，那么这一行为本身，对‘其在瑞士的资产究竟属于合法还是非法来源’这一问题并没有直接影响，”她表示。

瑞士是否必须遵循美国或其他国家的制裁措施？

即便马杜罗已受到美国等第三国的制裁，瑞士在法律上也并无义务必须跟随这些制裁。瑞士联邦本身也不适用于所谓的“二级制裁”，即针对与被制裁个人有往来的第三方采取的制裁措施。

不过，反腐专家皮特指出，瑞士银行仍会警惕遭受二级制裁的风险，瑞士金融市场监管局(FINMA)也有可能采取监管行动，因此通常会避免与这类人物发生任何业务往来。他还提及此前的执法行动，以说明瑞士早已对委内瑞拉相关资金采取了强硬立场。

他进一步指出：“处理过委内瑞拉石油资金的银行已付出沉重代价。”过往案例中，数十家银行因处理与委内瑞拉国家石油公司相关的资金而受到调查，其中瑞意银行(BSI Bank)更在国际联合调查中被吊销了银行执照。

虽然《禁运法》要求瑞士遵守联合国安理会的制裁决定，但并不要求其完全跟随欧盟或其他国家采取的行动。制裁所涉个人或实体名单，也可能根据瑞士外交政策的需要而被缩减。

制裁措施由瑞士经济事务秘书处负责执行，而瑞士金融市场监管局则作为独立监管机构，负责监督银行遵守资产冻结规定的情况。

在瑞士银行发现的非法资金将如何处理？

瑞士联邦首次面临返还非法资产的问题可追溯至1986年，当时涉及的是菲律宾前独裁者费迪南德·马科斯(Ferdinand Marcos)的案件。随后，又出现了与海地前独裁者让-克洛德·杜瓦利埃(Jean-Claude Duvalier)及其圈子有关的案件，以及扎伊尔独裁者蒙博托·塞塞·塞科(Mobutu Sese Seko)的案件。自那时起，瑞士一直奉行一项政策，即对与被推翻的威权政权及其领导人相关的资产实施临时冻结(多语)。

尽管根据瑞士法律，冻结资产的决定本身并不存在争议，但这些资产最终的去向仍不明确。

反腐专家皮特表示，如果确实发现与马杜罗有关的资金，问题在于这些资金是应转交给美国，还是返还给委内瑞拉。他认为，最有可能的情况是，这些资产将继续被冻结，直至委内瑞拉建立起一个稳定的政府。“目前并不存在明确的法律依据，可以将这些资产移交给美国，”皮特补充说。

瑞士外交部在回复瑞士资讯swissinfo.ch的问询时表示，如果确认相关资产系通过非法手段获得，并符合没收条件，瑞士可能会与有关国家就资产返还协议展开谈判。外交部强调：“返还资产应当惠及民众，而不能再次流入腐败渠道。”

(编辑：Tony Barret/ac，编译自英语：樊桦/gj)

