2024年瑞士在国外的声誉有所提升

雪山是瑞士的形象代表，图中背景是云雾缭绕的马特洪峰。 Keystone / Urs Flüeler

瑞士一直享有良好的国际声誉，然而过去的两三年瑞士备受诟病，国际媒体经常出现有关瑞士的负面报道。而2024年对瑞士的形象来说是一个积极的转折点。

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去年，瑞士的国际声誉有所改善，一部分要归功于一个同样也饱受批评的事件：在布尔根施托克举办的乌克兰和平会议。

2024年，瑞士的海外形象有了明显改善。而在2022年和2023年，瑞士经常受到国际新闻的负面报道-主要是围绕瑞士在乌克兰冲突中的立场和大型银行瑞士信贷的倒闭的负面新闻。

2024年国际媒体对瑞士的关注减少，尤其是负面报道。在一项针对18个国家11’000人的调查中还显示，瑞士的整体形象是正面的。“2024年对瑞士形象来说，是良好的一年，”瑞士形象委员会(Präsenz Schweiz)在年度分析中总结道。瑞士形象委员会 “是瑞士外交部的一个公关部门，负责瑞士的海外形象。”

国际媒体反响最大的是瑞士主办的乌克兰和平会议，即所谓的布尔根施托克(Bürgenstock-Konferenz)会议，大多数媒体对此进行了客观、肯定的报道。俄罗斯媒体除外，该国事先就试图将这次会议定义为一次失败的会议，部分原因是因为俄罗斯没有参加这次会议。

外国媒体对瑞士与欧盟之间关系的报道较少，尽管瑞士国内对2024年结束的双边谈判给予了很大关注，因为这可能是未来几年甚至几十年中瑞士最重要的外交政策决定。

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此外，欧洲人权法院对气候老人案的判决和Nemo在欧洲电视歌唱大赛上的胜利等个别事件也吸引了国际媒体和社交媒体的关注。由于2025年欧洲歌唱大赛将在瑞士举行，今年瑞士可能再次登上媒体头条。

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分析显示，一个国家在广大民众中的形象通常是稳定的：70%的受访者表示，他们对瑞士的印象在过去两年中没有改变。

按照年度分析的结果看来，邻国对瑞士的看法往往比更遥远的国家差异更大并更具批评性，在距离比较远的国家，瑞士的形象与固有和单一的观念联系得更为紧密，在这些国家，印象深刻的不是瑞士的中立和银行业，而是山脉和巧克力。

有关瑞士，最常见的印象： 瑞士在外国人心目中有许多标志性代表物。以下是几样最具代表性的： 瑞士巧克力：瑞士巧克力以其高品质和丰富的口感闻名于世，品牌如Lindt和Toblerone尤为著名。 瑞士手表：瑞士手表象征着精密和奢华，品牌如Rolex、Omega和Patek Philippe享誉全球。 阿尔卑斯山：壮丽的阿尔卑斯山脉是瑞士的自然瑰宝，吸引了无数滑雪和登山爱好者。 瑞士银行：瑞士银行以其保密性和稳定性著称，成为全球财富管理的中心。 瑞士奶酪：瑞士奶酪，如Emmental和Gruyère，以其独特的风味和高品质受到广泛喜爱。

总之：瑞士的整体形象仍然非常正面，而且越远的国家对瑞士印象约好。

你怎么想？你心目中瑞士是什么形象；你所在的国家又是对瑞士怎么评价的？欢迎您加入讨论：

相关内容 讨论 提问者： 詹尼斯·马夫里斯 你所在的国家怎样评价瑞士？ 瑞士在世界上有很好的声誉–至少瑞士很多人这样认为，然而这是哪儿来的自信？实际情况真是这样吗？ 参与讨论 76 赞 查看讨论

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(编译自德文：杨煦冬/dh)