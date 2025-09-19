700天时间线：中东战争与瑞士

自2023年10月7日以来，瑞士作为《日内瓦公约》(Geneva Conventions)的保存国，一再强调结束中东敌对的必要性。但其立场因对以色列过度宽容而引发批评。在巴以冲突持续升级、人道主义危机不断恶化的背景下，瑞士“中立国”的传统角色正受到前所未有的挑战。

2023年10月7日，哈马斯及其他巴勒斯坦武装组织袭击以色列，造成超过1’100人死亡，并劫持约251名人质至加沙地带。

以色列随即对加沙地带展开大规模军事行动。巴勒斯坦卫生部门称，战争爆发近两年来，以色列对哈马斯武装的地面和空中打击已导致逾6.5万人丧生。

2025年7月，某国际监测组织发出警告：自以色列军队于2025年3月初开始对加沙地区实施人道主义封锁以来，最严重的饥荒会在当地上演。

9月，以色列对加沙城发动进攻，动用了空袭、炮击和地面突袭。联合国调查委员会在9月16日发布的报告中指出，以色列对加沙地带的巴勒斯坦人实施了种族灭绝行为。以色列方面对此调查结论予以驳斥。

2023年10月22日，星期日，在瑞士日内瓦，抗议者在联合国欧洲总部旁举行集会，手持包含人质照片的标语板和以色列国旗等。 Keystone / Magali Girardin

在过去两年中，瑞士持续提供斡旋支持，以推动和平谈判的恢复。瑞士已将哈马斯列为恐怖组织，拒绝承认巴勒斯坦国，并考虑停止对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(UNRWA)的财政资助。

2023年10月至12月：将哈马斯列为恐怖组织

伯尔尼当局强烈谴责哈马斯所犯下的恐怖主义行径，承认以色列确保自身安全与防御的合法权利，并呼吁各方遵守国际人道法，保护平民。

在袭击发生后，瑞士组织了航班，将约700名瑞士居民从特拉维夫撤离至苏黎世，并为中东地区提供了9’000万瑞郎的人道援助。

10月11日：袭击发生四天后，瑞士政府表示将禁止哈马斯在瑞士活动。相关法律于2023年11月提交，并于2025年5月生效。

这一举措标志着瑞士中东政策的转向。此前，瑞士长期将自己定位为中间斡旋力量，并未将哈马斯列为恐怖组织。

12月29日：作为2023至2024年联合国安理会的非常任理事国(无否决权)，瑞士在纽约的一次紧急会议上强调了在中东实现持久政治解决方案的必要性。

瑞士重申支持联合国提出的“两国方案”，即基于1967年边界建立以色列与巴勒斯坦两个国家。

2023年10月28日，星期六，瑞士伯尔尼，抗议者在联邦宫前举行经批准的集会，声援巴勒斯坦，手持巴勒斯坦国旗和标语牌。 Keystone / Anthony Anex

2024年：加沙的人道主义援助危机

2024年，以色列进一步扩大在加沙的军事行动，包括持续空袭、地面入侵，以及实施物资封锁。加沙地带的人道主义局势急剧恶化。同时，在约旦河西岸，以色列定居者、以军与巴勒斯坦人之间的暴力冲突也不断升级。

尽管国际社会一再呼吁缓和局势，但始终未能达成持久停火，和平谈判依旧停滞不前。

瑞士强调，巴以冲突中的所有相关方必须毫无例外地严格遵守国际人道法，并坚持“两国方案”，即以色列与巴勒斯坦并存。

在以色列指控部分联合国近东巴勒斯特难民救济和工程处工作人员参与了哈马斯袭击后，瑞士议会在整个2024年内多次讨论是否终止对该机构的资助。

议会最终决定，任何对近东救济和工程处的资助都必须首先与外交委员会进行讨论。

4月18日：联合国安理会就一项建议接纳巴勒斯坦成为联合国正式会员国的决议进行投票。该决议获得12票赞成、2票弃权(英国和瑞士)，最终被安理会五个常任理事国之一的美国否决。

这一否决使决议无法提交至联合国大会，即使能够提交也还需要大会三分之二多数才能通过，这种情况下巴勒斯坦才会被正式接纳为会员国。

瑞士解释其投弃权票的原因是，认定在当前阶段接纳巴勒斯坦成为联合国正式会员国无助于缓解中东紧张局势或推动和平进程。

7月19日：国际法院(International Court of Justice)发表咨询意见，宣布以色列在巴勒斯坦被占领土的存在为非法。瑞士参与了该咨询意见的形成过程并表示支持。

9月18日：在联合国大会就支持国际法院意见进行表决时，瑞士投了弃权票，同时重申其对国际法的承诺。瑞士认为，9月18日的决议在某些方面超出了咨询意见的范围，尤其是其中要求以色列在12个月内撤出被占巴勒斯坦领土的条款，却未提及如何保障以色列的安全。瑞士表示：“我们的弃权丝毫不影响我们在整个巴勒斯坦被占领土上尊重和确保国际人道法得到遵守的承诺。”

2025年：加沙地带面临饥荒威胁

2025年8月4日，星期一，加沙地带北部的加沙城，巴勒斯坦民众在一处社区厨房艰难获取捐赠食品。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

尽管国际社会持续呼吁停火，中东冲突仍在继续。联合国表示，自2025年7月起，加沙全体人口都面临饥荒风险。这引发了国际社会对以色列的强烈批评，并迫使以色列允许更多援助物资进入该地区。

以色列对联合国近东和救济工程处的禁令于1月30日生效，进一步加剧了加沙援助物资分配的复杂性。此外，以色列自3月至5月中旬完全关闭加沙边境口岸，阻止食物、饮用水及人道主义援助进入该地区。

3月6日：原定关于巴勒斯坦被占领土平民保护问题的《日内瓦公约》缔约国会议因各方深刻分歧而取消。瑞士因未按联合国大会授权召开此次会议受到批评。该会议旨在重申对巴勒斯坦被占领土内平民及民用财产的保护。

5月15日：瑞士对哈马斯实施的五年禁令正式生效。

5月21日：瑞士承诺2025年将向联合国近东救济和工程处提供1’000万瑞士法郎(约人民币8’876万元)捐款，金额与去年持平，用于支持该机构在约旦、黎巴嫩和叙利亚的行动。

5月30日：瑞士政府谴责以色列在巴勒斯坦被占领土上批准22个新的约旦河西岸定居点。

6月上旬：瑞士外交部长伊尼亚齐奥·卡西斯(Ignazio Cassis)因其对以色列的态度被认为过于宽容而遭遇国内批评，这种批评甚至来自他所在的外交部内部。

6月10至11日：在内部压力下，卡西斯前往中东，这是自哈马斯袭击以来他首次到访该地区。在耶路撒冷，卡西斯强调以色列在国际人道法下的义务，特别是作为占领方必须确保人道援助的畅通。他呼吁以色列允许更多援助进入加沙。卡西斯还在拉姆安拉(Ramallah)会见了巴勒斯坦总理穆罕默德·穆斯塔法(Mohammad Mustafa)。

7月2日：总部位于日内瓦、由美国和以色列支持的加沙人道基金会(Gaza Humanitarian Foundation)在瑞士被解散，但基金会在美国仍继续运作。该基金会于2025年2月在日内瓦成立，作为联合国主导的加沙人道援助的替代方案。

7月29日：在7月底举行的联合国中东问题会议上，包括英国、加拿大在内的数个西方国家表示将承认巴勒斯坦为独立国家。法国此前已宣布有此意向。瑞士则未跟进，称目前条件尚不具备。

8月12日：包括瑞士在内的29个西方国家在8月联合声明：”我们需要一个能够真正结束战争的停火协议。我们感谢美国、卡塔尔和埃及为推动停火与追求和平所作的努力。我们需要一个能结束战争的停火，让人质获释，让援助物资通过陆路无阻碍地进入加沙。”

>> 以下文章回顾了1897年第一届犹太复国主义者大会(Zionist Congress)在巴塞尔召开至2023年10月7日冲突爆发前，瑞士在中东问题上的关系与行动：

(补充报道：May Elmahdi-Lichtsteiner，编辑：Virginie Mangin/livm，编译自英文：樊桦/gj)