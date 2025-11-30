大火后泪洒封锁线 港人携家带眷哀悼宏福苑

（法新社香港29日电） 香港餐厅老板陈先生今天带着5岁女儿前往宏福苑被烧得焦黑的残骸现场，与成千上万民众向在这场近80年来最惨重火灾中丧命的罹难者致哀。

香港新界大埔宏福苑26日发生的火灾造成至少128人死亡，8栋大楼中有7栋被烧毁，近2000户付之一炬。 39岁的陈先生今天告诉法新社，这场悲剧发生后他「每晚都睡不着」。 目前仍有数十人留院治疗，其中一些人情况依然危急，还有更多人下落不明。

陈先生说：「我们感到自己很渺小，能做的事情不多。我希望政府能够彻底调查，给死者一个交代。」 陈先生说，许多香港人辛苦一辈子，就是想在这个寸土寸金的金融枢纽拥有自己的房子。数千人经年累月的心血，在这场大火中顷刻间就付诸东流。

在绵延数百公尺的悼念队伍中，可以听到阵阵啜泣声。 香港政府昨晚宣布，自11月29日至12月1日，全港所有政府建筑物及设施（包括驻境外办事处）会降半旗致哀，数千名市民携家带眷到宏福苑悼念罹难者。 群众聚集在封锁线前献花，有些人眼神空洞地望着被烧得焦黑的大楼。许多摆放在现场的花束上，都附有写着「安息」的手写纸条。 29岁的艺术教育工作者林先生含泪告诉法新社，他希望「向罹难者致哀」，并盼在艰难时刻传递互相支持的力量。 一位年约50多岁的吴女士告诉法新社，她的侄子在宏福苑有一套住宅，但无法得知其毁损程度。

吴女士说：「他们唯一能做的，就是对未来保持乐观积极，并想办法重建家园、处理后续事宜。」 「（政府）必须成立独立调查委员会」，并补充说，这项工作必须迅速且彻底执行，同时向公众提供可信资讯。