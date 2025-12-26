夹娃娃机崛起 支撑日本游乐场营收

（法新社东京26日电） 每到下课下班时间，日本东京游乐场就涌入大批人潮，但大家不是来打格斗游戏，而是冲着夹娃娃机的绒毛玩偶而来。

走进这间坐落于东京池袋的游乐场，一排排夹娃娃机不断延伸，一眼望不到尽头。 作为游乐场的镇店之宝，夹娃娃机占据整栋建筑的1、2楼，传统游戏机台则被迫退居地下室或往高层搬迁。

产业专家、曾任游乐场经理的?原盛之（Morihiro Shigihara）表示：「夹娃娃机正在支撑整个产业。不论是游乐场业者、机台制造商，甚至奖品供应商，都仰赖这门生意。」 根据日本游乐产业协会（Japan Amusement Industry Association），日本在1989年曾有约2万2000家游乐场，其中约80%已歇业，但在夹娃娃机带动下，整体营收仍得以维持。夹娃娃机营收占比自1993年的20%攀升至目前的60%以上。

20岁的学生野木铃奈（Suzuna Nogi）每周至少会去两次游乐场夹「大娃娃」，每次投币100日圆，她曾为了夹到一只娃娃最多花掉3000日圆（约新台币600元）。 即便无法保证成功，但她最享受的是夹到娃娃的成就感。她还提到，夹娃娃的魅力在于「不确定是否能顺利抓到东西的刺激感」。 对粉丝而言，收集角色周边商品是彰显自身身分认同的一种方式。专业宝可梦卡牌玩家仓崎明（Akira Kurasaki）表示：「我很喜欢宝可梦，所以经常来寻找绒毛玩偶和周边商品。」 游乐场业者深谙此道，不仅因地制宜调整各店的奖品组合，更针对特定热门角色策划专属活动。